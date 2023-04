Chi sono le mamme vip del 2023 in Italia e nel mondo

A fine marzo Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è diventata una delle mamme vip 2023 più famose di inizio anno: è nato Cesare, il figlio che la giovane conduttrice e influencer ha avuto dal compagno Goffredo Cerza. Sui social Aurora ha annunciato la nascita del bambino postando una foto della manina del piccolo accostata a quella del padre, entrambe strette a pugno. Successivamente, in altri post e Stories, la Ramazzotti ha spiegato che sta cercando di «assaporare questo vento di nuova vita» affrontando i primi momenti da mamma e le nuove scoperte quotidiane con il suo Cesare. «Due settimane fa sono nati anche mamma e papà» ha scritto teneramente la figlia di Eros e Michelle.

Il baby shower in tv di Nina Zilli

Tra i commenti entusiasti si è notato anche quello della cantante Nina Zilli, che si è complimentata e con simpatia ha detto che a breve lei e il suo compagno, Danti (Daniele Lazzarin, del duo Two Fingerz,), porteranno «la compagna di merende»: la coppia, infatti, aspetta una bambina che si chiamerà Anna Blue. Zilli e Danti hanno rivelato il sesso e il nome del bebé partecipando a una puntata di ‘Felicissima sera’, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5, scoppiando un pallone da cui sono usciti coriandoli e palloncini rosa. L’artista piacentina dovrebbe partorire a inizio estate, aggiungendosi così alle mamme vip 2023.

La dolce attesa di Diletta Leotta

Un’altra delle future mamme vip 2023 che ha entusiasmato pubblico e social è la giornalista e conduttrice Diletta Leotta. A fine marzo lei e il fidanzato, il calciatore Loris Karius, hanno dato l’annuncio della dolce attesa mentre si trovavano a Dubai, in vacanza, con un romantico mini-video diffuso su Instagram e il brano ‘Fix You’ dei Coldplay in sottofondo. Leotta dovrebbe partorire tra agosto e settembre 2023. In un successivo post a Pasqua, la coppia ha mostrato indizi per cui dovrebbe trattarsi di una bambina: Diletta, infatti, ha pubblicato un video di festeggiamenti con palloncini rosa e una torta con disegnata una colomba in volo con un fagottino rosa.

Beatrice Valli e Sophie Codegoni: ci siamo quasi

Altra gravidanza in dirittura d’arrivo è quella di Beatrice Valli, che aspetta la quarta bambina dal marito Marco Fantini, sposato a maggio 2022 a Capri. Il fiocco rosa è stato svelato da lei e dal consorte, insieme al resto della famiglia, in un video sui social. L’influencer ha più volte raccontato pubblicamente che a oggi sono stati i mesi di gestazione più complicati che finora ha vissuto e, anche quando aveva dato l’annuncio dell’arrivo della cicogna, aveva fatto presente che il nuovo percorso non era iniziato nel migliore dei modi, ma a breve, finalmente, terrà tra le braccia la sua bimba. La coppia, diventata famosa per aver partecipato a ‘Uomini e donne’, ha già tre figli: Alessandro, Bianca e Azzurra. È quasi agli sgoccioli anche la gravidanza di Sophie Codegoni, che presto partorirà Celine, concepita con il compagno Alessandro Basciano. I due, che da poco sono stati a Ibiza per una vacanza, si sono conosciuti nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ nel 2022. Sul red carpet del Festival di Venezia 79, a settembre 2022, lui si è inginocchiato davanti a lei e, mostrandole l’anello, le ha chiesto di sposarlo.

Le prime mamme vip italiane del 2023

A inizio 2023 a diventare genitori per la quarta volta sono stati la modella originaria di Mestre, Alice Campello, e il calciatore spagnolo Alvaro Morata. Campello, dopo qualche complicanza, è stata ricoverata in terapia intensiva in una clinica di Navarra, ma fortunatamente poi è andato tutto bene. E così è nata Bella, che ha già tre fratelli maggiori: i gemelli Leonardo e Alessandro, primogeniti dei Campello-Morata, e Edoardo. Pochi giorni dopo è venuto alla luce anche Noa Alexander, figlio della cantante Bianca Atzei e della “iena” Stefano Corti, che sui social continuano a condividere con i follower gioie e fatiche dell’essere neo genitori. A metà febbraio, invece, c’è stato il fiocco azzurro anche per Cristina Marino e Luca Argentero, con l’arrivo di Noè Roberto. I due attori, insieme dal 2016, si sono sposati in segreto a Città della Pieve nel giugno 2021. A maggio 2020 è nata la loro primogenita, Nina Speranza.

La privacy estrema di Blake Lively e Ryan Reynolds

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno dato il benvenuto al loro quarto figlio o figlia all’inizio del 2023. L’attrice aveva parlato della sua gravidanza durante il decimo ‘Forbes Power Women’s Summit’ di New York, a settembre 2022. Tuttavia non si conoscono ancora il nome né il sesso del bebè. La coppia, che ha avuto in precedenza tre figli, è molto attenta alla propria privacy. Come ha raccontato anche ‘Hello magazine’, Lively e Reynolds sono stati molto cauti anche quando a fine marzo hanno fatto la loro prima apparizione pubblica a Wrexham, in Galles, insieme ai loro tre figli (James, Inez and Betty) e al neonato, o alla neonata, stando ben attenti, però, a non svelare nulla nemmeno in quella occasione.

Rihanna e A$AP Rocky genitori bis

Chi diventerà prossimamente mamma per la seconda volta è Rihanna. La cantante di Barbados lo ha annunciato in modo davvero spettacolare e plateale: a febbraio 2023, infatti, si è esibita al 'Super Bowl' tornando a salire sul palco dopo sette anni di assenza. E mostrando una pancia in evidenza, cantando e ballando attorniata da un esercito di ballerini per oltre dieci minuti al ritmo dei suoi più grandi successi, come ‘Umbrella’ e ‘Diamonds’. La popstar aspetta il secondo figlio o figlia dal suo fidanzato, il rapper A$AP Rocky. La relazione tra loro è venuta allo scoperto alla fine del 2020, com’è stato confermato da una fonte a ‘Page Six’. A maggio 2022 i due hanno accolto il loro primogenito, il cui nome però è tuttora sconosciuto. Rihanna ha posato per la prima volta con il suo piccolo in un servizio di ‘British Vogue’, uscito a metà febbraio 2023, prima di condividere poi sui social altre foto e video, ma si è limitata a riferirsi a lui semplicemente come “baby”. Nella lunga intervista la popstar ha parlato di moda in gravidanza, che per lei, lo scorso anno, è stata un gioco da ragazzi, ma anche di moda post-partum che invece è più complicata («La settimana in cui sono tornata a casa dall'ospedale ho indossato solo maglie extra large e mega felpe»).