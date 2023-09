Madonna e lo spot mai messo in onda: “Gli artisti son qui per disturbare”

“Gli artisti esistono per disturbare chi vive tranquillo”: e lei, Madonna Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, lo fa da oltre 40 anni. Togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe, adesso che di anni ne ha 65 (è nata il 16 agosto 1958), e si sta preparando per il tour mondiale che celebra, appunto i 40 anni di carriera. (tour che doveva partire questa estate negli States, rinviato per un’infezione batterica che ha portato la cantante in terapia intensiva).

Il post di Madonna sullo spot Pepsi

Il sassolino è la messa in onda (e sul web), 34 anni dopo essere stato girato, dello spot realizzato per la Pepsi, sulle note di ‘Like a prayer’ e subito cancellato. “Celebriamo 40 anni di rottura dello status quo”, conclude oggi lo spot.

Un atteggiamento opposto a quello di quando venne girato: “Trentaquattro anni fa ho fatto questo spot con la Pepsi per celebrare l’uscita di ‘Like a prayer’ - spiega in un post su Instagram la cantante, attrice, ballerina, regista e produttrice musicale -. Venne cancellato immediatamente perché mi rifiutai di togliere alcune scene dal mio video musicale di quella canzone, la scena in cui baciavo la statua di un santo nero o in cui bruciavano le croci. Iniziò così la mia carriera di artista che rifiutava di compromettere la propria integrità artistica”.

E Madonna: ‘Grazie Pepsi per aver finalmente riconosciuto la genialità della nostra collaborazione”.

Resta il sospetto che in un’America sempre più polarizzata, con una componente puritana in ascesa, anche oggi quelle scene potrebbero venire considerate ‘non adatte’ ad essere associate a un marchio di rilievo mondiale, proprio per non scontentare parte del pubblico.

Al di là della stoccata polemica, lo spot inedito è una chicca per i fans della pop star, con una Madonna giovanissima che balla per strada in una coreografia in bianco e nero, e conclude stappando una lattina sorridendo: “esprimi un desiderio”. Che, dopo le vicissitudini estive, potrebbe anche quello di vederla finalmente sul palco.

Le date italiane sono in calendario il 23 e 25 novembre al Forum di Assago, a Milano.