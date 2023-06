Parte il tour di Madame: date, scaletta e biglietti

Francesca Calearo in arte Madame tornerà molto presto sul palco per presentare dal vivo a tutti i suoi fedelissimi fan il meglio del suo repertorio. La rapper vicentina sarà infatti nuovamente in tour in giro per l’Italia a partire dal prossimo 24 giugno, data di inizio di una tournée che la porterà a girare il Belpaese per cantare per la prima volta insieme al suo pubblico i brani contenuti nel suo ultimo disco L’amore, da più parti considerato come uno dei migliori progetti discografici italiani dell’anno.

Le tappe della tournée di Madame 2023

L’artista aprirà ufficialmente le danze il prossimo 24 giugno con una tappa nella cornice del festival Suoni dal Monviso a Busca, in provincia di Cuneo. La tournée proseguirà poi a partire dal 7 luglio a Bergamo, nel corso di Lazzaretto Estate 2023. Qui il dettaglio di tutte le altre tappe della tournée in arrivo.

- 8 luglio - Nichelino (TO) - Sonic Park Stupinigi - 12 luglio - Lugano – Piazza Luini - 15 luglio - Chieti – La Civitella - 17 luglio - Roma - Cavea - Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone - 19 luglio- Parma – Parco Ducale - 21 luglio - Ferrara - Ferrara Summer Festival - 24 luglio - Firenze - Piazza SS. Annunziata - 26 luglio - Bassano del grappa (VI) – Parco Ragazzi del ’99 - 28 luglio - Udine – Castello - 29 luglio - Villafranca (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero - 20 agosto - Forte dei marmi (LU) - Villa Bertelli - 22 agosto - Diamante (CS) – Teatro dei Ruderi - 24 agosto - Palermi – Teatro di Verdura - 25 agosto - Taormina – Teatro Antico - 27 agosto - Taranto – Rotonda del Lungomare - 29 agosto - Macerata – Sferisterio

Alle spalle, la cantante ha già un tour nell’estate 2022 che aveva registrato sold out ovunque. L’artista, per sua stessa ammissione, vuole creare ai suoi concerti “uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente sé stessi”.

Il gran finale

Terminata la leg estiva della tournée, Madame si preparerà per quello che, sulla carta, potrebbe essere il suo evento live più importante di carriera: proprio pochi giorni fa la rapper di Marea ha infatti confermato che sabato 21 ottobre calcherà il palco del Mediolanum Forum di Milano.

La scaletta

I fan scopriranno quali saranno le canzoni nella setlist di questa tournée fra una manciata di giorni. Posto che i pezzi potrebbero cambiare da un concerto all’altro, è chiaro che Madame coglierà l’occasione per interpretare i nuovi pezzi del suo repertorio, quelli inseriti in L’Amore, inclusa ovviamente Il bene nel male, il brano con cui la cantante si è presentata al Festival di Sanremo 2023. Con ogni probabilità, l’artista interpreterà anche tutte le sue più grandi hit pubblicate fino a questo punto, da Voce a Sciccherie, passando per Marea, Tu mi hai capito e Mi fiderò.

Le info sui biglietti

I biglietti per il tour di Madame dell’estate 2023 e per l’atteso concerto al Mediolanum Forum del 21 ottobre (l’evento è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music) sono disponibili dallo scorso 20 marzo su Ticketone.it e in tutti i punti vendita fisici abituali.