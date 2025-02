Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta, come sta la comica

Roma, 10 febbraio 2025 – E’ finita in ospedale il 4 febbraio scorso per una pancreatite acuta Luciana Littizzetto, conduttrice, comica e ospite fissa del programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. In collegamento telefonico dall’ospedale torinese di Gradenigo, Lucianina ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute spiegando anche le ragioni della sua assenza dalla puntata di ieri, come aveva fatto poco prima con un post sulla pagina Instagram della trasmissione.

"Stavolta non sono caduta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta. Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione – ha detto la comica in collegamento telefonico con Fabio Fazio –. Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po' a farmi vedere, aspettando che passasse. Con questo malanno bisogna fare attenzione: bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno. Stasera colpo di scena mi hanno dato passato di verdure e pollo bollito”.

Poi Litizzetto ha voluto ringraziare i medici che si sono presi cura di lei: “Ringrazio tutti quelli che lavorano e che si stanno occupando di me. Abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, gli Oss, tutti coloro che lavorano nei reparti, al pronto soccorso, quelli che fanno il turno di notte, quelli che sono venuti a cambiarmi la flebo. Ho imparato che quando uno ha dei sintomi e sono molto forti, sintomi che uno non ha mai avuto, forse fa bene ad andare a verificare quello che gli sta succedendo. Poi io ho una soglia di sopportazione molto alta e anche la soglia del dolore e quindi ho aspettato un po'. Mi mancate molto e ho le malinconie"

La telefonata non poteva concludersi senza una battuta: "Mi hanno anche un po' drogato e mi sono trovata bene". A Fazio, che ha fatto notare quanto si senta la sua mancanza, Littizzetto ha replicato: "Dobbiamo essere più contenti di avere quello che abbiamo, non perdiamolo". Parlando infine di Sanremo 2025, la comica ha sottolineato che non vedeva l'ora di guardarlo sdraiata a letto. “Starò qua, tanto ormai conosco tutti", ha concluso Littizzetto riferendosi al ricovero del 2019, quando fu operata dopo una caduta in strada in cui si era fratturata rotula e polso.