Love Mi 2023: cantanti, scaletta, biglietti, tutte le informazioni utili

C’è grande attesa a Milano per il Love Mi 2023, il grande concerto benefico organizzato da Fedez che arriva quest’anno alla sua seconda edizione. La data da fissare a calendario per tutti i fan del rap italiano (e non solo) è quella del 27 giugno, quando in piazza Duomo a Milano torneranno ad esibirsi alcuni tra gli artisti più amati fra i giovanissimi, sul palco per una causa benefica.

Love Mi 2023: il cast al completo

Federico Lucia ha avuto l’occasione di presentare il parterre de rois di colleghi che lo affiancheranno in questa nuova avventura a inizio giugno, nella sua Milano, nel corso di una conferenza stampa in cui l’artista ha spiegato le modalità dietro alla scelta degli ospiti. Parlando ai giornalisti, Fedez ha spiegato: “Non c’è un grande studio, lo scelgo con Vivo Concerti. Loro mi propongono dei nomi, io dico mi piace/non mi piace. Mi piacerebbe che Love MI ricordasse lo spirito dei grandi eventi televisivi del passato, ma in modo meno istituzionale di altre manifestazioni che si tengono in piazza Duomo”. Il rapper ha poi lasciato intendere che fra i personaggi presenti all’evento ci potrebbero anche essere degli special guest, che tuttavia non ha voluto svelare per mantenere alta la curiosità del pubblico che sarà in piazza e di quello sintonizzato su Italia 1, dove il tutto andrà in onda. Ci saranno dunque gli Articolo 31 di J-Ax. Il duo, punto di riferimento del rap italiano negli anni ‘90 è tornato sulla cresta dell’onda in tempi non sospetti grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con ‘Un bel viaggio’. Sarà presente Annalisa, l’artista ligure che è senza ombra di dubbio la cantante di maggior successo di questo 2023, prima grazie al successo virale della hit ‘Bellissima’ e oggi di nuovo in vetta alle classifiche grazie a ‘Mon Amour’ (erano tre anni che una donna non raggiungeva la numero uno nella chart Fimi dei singoli più venduti in Italia, l’ultima volta era stata con Bando di Anna, che sarà a sua volta presente a Love Mi). Ci sarà poi Lazza, il rapper lombardo amatissimo dalla Generazione Z che si presenterà sul palco del Love Mi 2023 sulla scia dell’enorme successo del disco ‘Sirio’, ancora in top 10 nella classifica degli album più venduti in Italia dopo oltre un anno con Sirio. Il cantante, che pare stia preparando un singolo estivo in collaborazione con Sfera Ebbasta e Blanco, si esibirà con alcuni fra i suoi brani più celebri, tra i quali spicca senza dubbio anche ‘Cenere’, il branoo arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023. Tornerà Tananai, l’artista classificatosi ultimo al Festival di Sanremo 2022 con ‘Sesso occasionale’ che nell’ultimo anno è riuscito a guadagnarsi uno spazio importante nel panorama pop italiano con l’album ‘Rave/Eclissi’, trainato dal singolo sanremese ‘Tango’. Il cantante, che di recente è stato persino in grado di conquistare i palazzetti, è uno dei più stretti collaboratori di Fedez, con cui lo scorso anno ha firmato il tormentone ‘La Dolce Vita’ (insieme a loro anche Mara Sattei, tra gli ospiti del Love Mi). C’è ovviamente grande attesa per l’arrivo del trapper Rondodasosa. Il suo ultimo disco, Trenches Baby, ha superato i 30 milioni di streaming sulle piattaforme online, dopo essersi posizionato nella Top 10 della classifica globale di Spotify tra gli album di debutto, dopo essere stato al vertice di Apple Music dal giorno della pubblicazione e dopo che tutti i suoi singoli sono entrati nella top 100 di Spotify Italia. In tantissimi attendono ovviamente anche Matteo Paolillo, la star della serie cult ‘Mare fuori’ nonché autore e interprete del pezzo che fa da colonna sonora alla fiction dei record (‘O’ mar for’) e del relativo disco d’esordio ‘Come te’. Tra i presenti ci sarà spazio anche per Ava, nome d’arte di Francesco Avallone, artista classe 1996 che nel 2016 ha firmato con la con Sto Records. Sua la firma sulla produzione del fortunato progetto discografico 20 del collega e amico Capo Plaza, diventato nel giro di qualche mese il disco più venduto del 2018 nel nostro Paese. Il 1° luglio scorso Ava ha inoltre ufficialmente dato il via al suo percorso da solista da producer pubblicando ‘TÊTE’, singolo in collaborazione con i rapper Medy e VillaBanks (quest’ultimo sarà un altro tra i presenti del Love Mi 2023). Al Love Mi 2023 ci sarà spazio anche per la dance de Il Pagante, che in questi giorni sono in radio con il nuovo singolo ‘Poveri Mai’, e per quella del producer Miles, che già aveva fatto scatenare piazza Duomo lo scorso anno con il suo djset. Tra i presenti vale inoltre la pena di ricordare Francesca Michielin, che con Fedez ha partecipato a Sanremo 2021 con Chiamami per nome, Achille Lauro (guest star della hit ‘Mille’ con Orietta Berti), Andrea Damante, Clara, Capo Plaza, Fred de Palma, La Sad, l’ex vincitore di Amici Luigi Strangis, Massimo Pericolo, Speranza, Tedua e infine Tony Effe. Mistero sulla partecipazione di Gemitaiz, che è stato confermato nel cast ma che nei giorni scorsi via social ha dichiarato di volersi chiamare fuori, dopo le polemiche scatenate dalle sue feroci critiche a Silvio Berlusconi.

Come partecipare e come seguire il concerto

Love Mi 2023 sarà assolutamente gratuito per chiunque si presenterà sotto al palco della centralissima piazza meneghina. Per chi non riuscirà a partecipare, invece, il live sarà trasmesso dalle ore 18 in diretta su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia 1 e in simulcast su Radio 105, con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni (mentre il tiktoker Gabriele Vagnato sarà l’inviato nel backstage). All’evento è legata un’importante raccolta fondi tramite il numero telefonico 45596 (attivo fino al 2 luglio) e sul sito della Fondazione Fedez. L’obiettivo è sostenere l’Associazione Andrea Tudisco, che dal 1997 aiuta i bambini che non possono avere accesso a cure adeguate e che vengono accolti in quattro distinte strutture romane (“Casa di Andrea” , il “Piccolo Nido”, “La Tana Libera Tutti” e la “Casa lontano da Casa”).