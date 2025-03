Lorenzo Spolverato ha esagerato: il pubblico del Grande Fratello non ne può più

Lorenzo Spolverato e il Grande Fratello: ormai un unicum. Il concorrente è legato a doppio filo a questa edizione del reality show e viceversa. Tradotto: il personaggio di Lorenzo Spolverato si è talmente saldato ai contenuti del programma dal renderlo simbiotico. Per questo, una volta uscito dalla Casa, non funzionerà più. Perché questo ragazzo, professionalmente parlando, sia chiaro, non sta dimostrando alcunché. Considerando, soprattutto, che il suo obiettivo dichiarato è quello di diventare un attore.

Sta recitando all’interno della casa del Grande Fratello? Probabile. Almeno la speranza è che stia utilizzando questa occasione per mettersi in mostra. Peccato che lo stia facendo nella maniera più negativa possibile.

Urla, scenate, prese in giro nei confronti degli altri concorrenti, alterchi anche con il conduttore Alfonso Signorini: Lorenzo Spolverato ha cercato di prendersi la leadership di questa edizione del reality show di Canale 5 nel modo peggiore possibile. Ed è per questo motivo che non vincerà.

Basti pensare a quello che è successo negli ultimi giorni. Domandarsi “Cosa ha fatto nella propria carriera Stefania Orlando?” quando neanche si è iniziato un secondo della propria carriera nel suo stesso settore è un sintomo enorme di boria. Per non parlare del fatto che lo stesso concorrente ha deciso di saltare sul letto della stessa Orlando indossando le scarpe e di prenderla in giro con espressioni irriguardose e gesti deplorevoli alle spalle. Con tanto di testimoni irridenti: Shaila Gatta e Chiara Cainelli, ovviamente. E il pubblico sul web continua a stigmatizzare questi atteggiamenti e a non poterne più di queste continue esagerazioni.

Perché un leader non si distingue dalla massa perché ha un seguito, ma perché ha carisma. E il personaggio che Lorenzo Spolverato sta mostrando in questa edizione del Grande Fratello non è di certo un personaggio carismatico. Semmai si avvicina di più al tipo del gradasso. E sicuramente la persona Lorenzo Spolverato non è così.