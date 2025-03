Lorenzo e Shaila, scenata d’addio al Grande Fratello tra Mario Merola e bullismo

Tanto tuonò che piovve. Anzi, tanto cercarono nuova attenzione che Lorenzo e Shaila misero in scena un teatrino penoso e imbarazzante. Per tutti, protagonisti in primis. E pubblico in secondo luogo. Anche se ormai la deriva di questi due personaggi all’interno del Grande Fratello è segnata. Due personaggi che, ormai è evidente, stanno dimostrando di non pensare ad altro che alle dinamiche televisive.

“Sicuramente Lorenzo è un personaggio che ha lasciato il segno, è lui il volto di questo Gf. Se lo ricorderanno anche nei prossimi anni” ha affermato Shaila Gatta solo pochi giorni fa. Dimostrando peraltro di non avere la minima percezione di quanto i personaggi di questa edizione del reality show di Canale 5 siano destinati all’oblio più o meno immediato.

Dicevamo del teatrino imbarazzante avvenuto tra i due nella notte fra sabato 15 e domenica 16 marzo nella casa del Grande Fratello. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno iniziato a punzecchiarsi fino a quando, come ormai avviene spesso fra loro, la situazione è degenerata. "Mi hai detto ‘in bocca al lupo per tutto’? E allora in bocca al lupo e levati di qui. Fai finta che non esisto. Senza di te vivo lo stesso” ha tuonato lei. "Evitami, brava, ma fallo fino alla fine. Sei una ragazzina di due anni e lo stai dimostrando. Tutto il rispetto che avevo per te finisce qui, Shaila" ha ribattuto lui gettando nella spazzatura il quadro che le aveva regalato per il compleanno.

Ed è subito stato chiaro che da un alterco del genere non sarebbe potuto emergere nulla di buono. Infatti da qui il disastro. La ballerina definisce quella del coinquilino una “scenata alla Mario Merola” – per inciso, Mario Merola è stato il re delle sceneggiate napoletane e di un genere musicale molto seguito e amato - e lui che fa? Ovviamente drammatizza tutto e tira in ballo, mon dieu, anche il bullismo: “Non pensi che magari ‘Mario Merola’ me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato? Ecco, sì, è successo". Le posizioni sono quindi diventate inconciliabili fra i due e ormai la frattura fra loro è insanabile. Almeno così pare.

Tutto questo avviene, ovviamente, a poche ore dalla puntata serale di domani, lunedì 17 marzo. Sarà un caso o è tutto “a favor di blocco”?