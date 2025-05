Lorenzo e Shaila, è finita davvero: il ruolo dei fandom

Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita definitivamente. Il Grande Fratello si è concluso il 31 marzo - ha vinto la cantante Jessica Morlacchi, la quale per ora è scomparsa dai radar televisivi, come prevedibile - e va detto che due dei suoi principali protagonisti hanno rispettato in pieno le previsioni di ogni edizione. Solitamente, infatti, le coppie che si creano all’interno della casa del Grande Fratello vanno letteralmente in frantumi nell’arco dei primi due mesi dopo la conclusione del reality show. E’ accaduto così alla coppia, che peraltro si era dichiarata amore eterno come da copione, composta da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli ed ecco che ora arriva l’ufficialità della rottura fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Sarebbero invece ancora insieme Helena Prestes e Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, Yulia Bruschi e Giglio.

“Non leggo tutto, però sono al corrente di tante cose, per questo voglio dire la verità. Io confermo che la situazione con Shaila è chiusa, definitivamente. Io voglio andare avanti con la mia vita e i miei progetti, superando ovviamente questa delusione” è la comunicazione, rigorosamente sui social network, con la quale Lorenzo Spolverato ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Shaila Gatta.

Una storia d’amore che, evidentemente, così solida come i due volevano far credere non è stata. Una relazione, però, nella quale i gruppi di fan organizzati hanno messo in atto comportamento quantomeno particolari. Perché, infatti, Lorenzo Spolverato avrebbe dovuto annunciare coram populo un fatto così privato della propria vita? Il motivo è sempre il medesimo: il fandom. Ovvero i gruppi di fan che, anziché sostenere da lontano le gesta televisive dei loro beniamini, hanno la pretesa di inserirsi nella vita dei personaggi che amano. Già, non nella carriera. Nella vita. Soprattutto in quella privata.

Ecco quindi la nascita di quel mostro a due teste che è il fandom che unisce i nomi dei personaggi che si vorrebbe formassero una coppia nella vita: gli Shailenzo. Un abominio linguistico, che peraltro trasuda tossicità da ogni post. E che in qualche modo fa sentire i personaggi in questione in obbligo di raccontare e giustificare tutto ai fan. Forse anche troppo.