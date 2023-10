Tensione al Grande Fratello: lite nella notte fra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

Tensione nella notte all'interno della casa del Grande Fratello. La puntata del serale di lunedì 2 ottobre non ha fatto altro che gettare nuova benzina su alcuni fuochi che erano dormienti, ma mai spenti.

E così ecco l'ennesima discussione fra due inquilini che, per quanto tengano in piedi gran parte del programma sin dall'inizio di questa edizione, ormai stanno diventando ripetitivi. Ovviamente i protagonisti dell'ennesima lite all'interno della Casa nella notte fra lunedì e martedì 3 ottobre sono stati Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Due attori, guardacaso. Che stiano volutamente accentuando la loro rivalità per creare movimento all'interno del reality show? D'altro canto, il Grande Fratello è per tutti prima di ogni cosa un'occasione lavorativa.

"Mi fai una cosa? Non mi parlare più - ha sbottato Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi -. Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro". "Ma chi parlava con te? Stavamo parlando di cose mie e non c’entravi nulla" ha ribattuto l'attrice.

Sono anche volate parole non proprio felici, come ormai fra i due capita spesso all’interno del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. "Ma questa cosa vuole dopo quattro settimane - ha proseguito l'attore -? Ma la smettesse che è ridicola. Dai basta non ne posso più, mamma mia. Sono quattro giorni che mi punzecchia ogni giorno e poi fa finta che non sia vero. Per carità di Dio. Non mi deve più rivolgere la parole, a me lei non mi deve proprio parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perché gli fa comodo. Lo fa perché vive di luce riflessa. Lei è una faina e adesso mi zittisco che è meglio. Sta giocando sporco e sta recitando un ruolo".