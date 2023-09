Amici 23, Lil Jolie: chi è e perché si chiama così

La cantante Lil Jolie ha conquistato un banco nella classe di Amici 23. La prima puntata del talent show di Maria De Filippi le ha spalancato le porte alla giovane artista originaria della provincia di Caserta.

Di Lil Jolie si trovano diversi brani in streaming, alcuni anche con featuring importanti. Come quello con l'artista campana Vale LP e soprattutto quello con Carl Brave. Proprio questo duetto ha lanciato Lil Jolie a Rock in Roma. Le sue canzoni di punta su Spotify sono 'Panico' con Ketama 126, che ha fatto registrare fino ad oggi quasi un milione e 300mila ascolti e proprio 'Regole' con Carl Brave.

Lil Jolie è il nome d'arte di Angela Ciancio. La cantautrice campana ha 23 anni e ha una spiccata passione per il rock. Da dove arriva il suo nome d'arte? Jolie è ispirato proprio a ciò che si immaginerebbe, ovvero all'attrice Angelina Jolie. Angela Ciancio l'ha scoperta guardando il film 'Ragazze interrotte' e da lì se ne è innamorata artisticamente.

Ad averla fortemente voluta nella scuola sin dalla prima puntata è Rudy Zerbi. Ora sarà interessante capire come il professore e il suo staff riusciranno a lavorare insieme a lei e a valorizzare il suo talento. Le potenzialità ci sono tutte.