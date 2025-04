‘Like a star’: Amadeus si veste da Carlo Conti nel nuovo programma sul 9

Amadeus torna in onda da conduttore - in queste settimane è su Canale 5 in qualità di giudice di Amici di Maria De Filippi insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario - e lo fa con un programma che di nuovo ha ben poco.

Certo, il principio della conservazione della massa di Antoine-Laurent Lavoisier recita che “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” e quindi anche per i programmi televisivi è ipotizzabile che la maggior parte dei format in circolazione attualmente sia caratterizzato da idee già utilizzate e ad oggi riutilizzate e piegate alle esigenze attuali.

Ecco quindi che il programma ‘Like a star’, con il quale Amadeus tornerà in tv da maggio – la finale di Amici è prevista per il 18, quindi è ipotizzabile che il nuovo programma inizi poco dopo - in prima serata sul Canale 9, non è altro che una sorta di ‘Tale e Quale Show’ (ancora una volta il suo destino si incrocia con quello di Carlo Conti, ironia della sorte) con un elemento nuovo: “Il talento dei concorrenti in gara non è solo quello di saper cantare – ha raccontato Amadeus all’Adnkronos -, ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, 'come una stella'. Non sono imitatori, la loro immagine, senza maschere, omaggerà il loro idolo".

Le puntate saranno 8 solo al termine dell’intera stagione uno dei 18 concorrenti che si esibiranno in ogni puntata potrà vincere il montepremi di 50mila euro.

A giudicare le esibizioni saranno la giuria composta da Serena Brancale, Rosa Chemical ed Elio e il pubblico in studio.