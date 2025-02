‘L'ignoto’ su Raidue: Simona Ventura rinuncia alla conduzione

Sembrava finalmente tutto pronto per il ritorno in prima serata di Simona Ventura ma, alla fine, i fan della conduttrice di Chivasso dovranno avere ancora pazienza. Attualmente al timone del programma “Citofonare Rai 2” accanto alla collega e amica Paola Perego, è stata la stessa Ventura a scegliere di fare un passo indietro rispetto al progetto in essere per il suo atteso comeback. Simona Ventura dice no a “L’ignoto” Appare come un gioco di parole ma in questo titolo si racchiude la verità. Simona Ventura doveva tornare nell’autunno 2025, in prima serata su Rai 2, con un nuovo adventure game, “L’ignoto”. I casting erano stati aperti da Banijay che cercava sconosciuti pronti ad affrontare un viaggio avventuroso nel nostro Paese. “Pensi di avere la tua vita in mano?” Sei in grado di compiere ogni scelta che il destino ti mette davanti? Hai voglia di affrontare un viaggio avventuroso alla scoperta del Bel Paese? Se hai tra i 18 e i 60 anni, questo nuovo programma fa per te!“. Le registrazioni del programma erano fissate a marzo per una messa in onda prevista il prossimo autunno nella prima serata di Rai2. Simona Ventura sarebbe stata al timone di un gruppo misto di nip e personaggi famosi pronti a vivere un’avventura in Italia compiendo ogni scelta che il destino gli metterà davanti. La partecipazione dei concorrenti sarebbe stata a squadre e avrebbe riportato – giustamente – la conduttrice più vicina al genere reality che l’ha consacrata al pubblico Rai e, soprattutto, in una collocazione diversa da quella che ormai ricopre da anni. In molti speravano di poter rivedere la Ventura in un contesto differente e più importante ma è stata sempre lei a scegliere di dire “No” a questo progetto che – almeno in teoria – sembrava pronto a concretizzarsi. Il motivo della decisione sarebbe legato agli impegni attuali della Ventura, impegnata alla domenica con “Citofonare Rai 2” e ospite fisso del programma di Fabio Fazio, “Che tempo che fa”, nella seconda parte dello show. Per poter essere presente alle riprese e alle registrazioni de “L’Ignoto”, Simona avrebbe dovuto rinunciare a sei puntate di entrambi i programmi. Quasi due mesi di assenza che lei stessa non si è sentita di accettare. Meglio rimanere ancora al certo rispetto all’incognita di un programma in divenire e incerto. Quello che è certo rimane l’assenza (ingiustificata) della conduttrice in prima serata. Negli ultimi anni in Rai, dopo la parentesi Mediaset che non ha saputo valorizzare la conduttrice dopo la sua esperienza come concorrente all’Isola dei Famosi, l’abbiamo vista al timone di “The Voice of Italy” su Rai 2 nel 2019 e, per alcuni mesi, a “La domenica ventura” nella fascia del mezzogiorno del dì di festa. Dobbiamo tornare a marzo 2021 per trovare l’ultima apparizione di Simona Ventura in prima serata su Rai 2, con il programma “Game of Games – Gioco loco”, basato sul format statunitense della NBC Ellen's Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres. Purtroppo il programma si rivelò un insuccesso di ascolti.