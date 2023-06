Lewis Capaldi interrompe il concerto per la Sindrome di Tourette, la reazione del pubblico

Che Lewis Capaldi debba fare i conti da tempo con la Sindrome di Tourette – ovvero un disturbo del sistema nervoso che si può manifestare in diverse modalità, compresa quella più frequente degli spasmi muscolari che rendono difficilmente controllabili alcuni movimenti in momenti non particolarmente prevedibili - è un fatto ormai risaputo. E il pubblico dei suoi fan si è sempre schierato in suo favore, sostenendo il cantautore in qualsiasi momento.

E lo ha fatto anche durante il concerto di Glastonbury, in Inghilterra. La piccola città a qualche decina di chilometri da Bristol è nota per uno dei festival musicali più importanti del mondo. E proprio a Glastonbury si è recentemente esibito Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi in concerto a Glastonbury

Il cantautore scozzese proprio durante 'Someone you loved', una delle sue canzoni più famose in tutto il mondo, ha dovuto fare i conti con alcuni spasmi muscolari dovuti alla Sindrome di Tourette. E quindi non ha potuto cantare tutto il brano come avrebbe voluto.

Poco male, a rendere memorabile la performance di Glastonbury ha pensato il pubblico. Che senza fare una piega ha investito Lewis Capaldi di un'ondata d'amore e di comprensione cantando tutto il brano. E facendo entrare di diritto questo concerto nella storia della musica mondiale.

Dal canto suo, il cantautore scozzese ha poi ringraziato, con grande emozione, tutti i fan che lo hanno sostenuto. E che continueranno a farlo con lo stesso affetto dimostrato durante il concerto in Inghilterra.