Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Magazine
SpettacoliLazza incoronato da Emis Killa: “Sei il mio unico erede”
10 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Lazza incoronato da Emis Killa: "Sei il mio unico erede"

Il rapper milanese si è fatto autografare il cd di 'Keta Music' dal collega brianzolo: la dedica è da applausi

Lazza incoronato da Emis Killa: “Sei il mio unico erede”
Milano, 11 settembre 2025 - Ormai non c’è dubbio: in Lazza sono riposte le speranze di molti dei grandi del rap italiano per il futuro della scena. Dopo l’apparizione al Lebonski Park di Salmo, il rapper milanese è salito sul palco anche a Em16, il concerto dedicato alla cultura hip hop di Emis Killa. Tanti ospiti si sono succeduti sul palco di Fiera Milano Live, tutti “Fratello”, “Bro” e “Fra”, come si conviene all’attuale cultura giovanile e al modo di rapportarsi fra rapper e trapper.

Lazza si fa firmare il cd di 'Keta Music' da Emis Killa
Lazza si fa firmare il cd di 'Keta Music' da Emis Killa

Ma uno solo è stato definito “erede” ed è proprio Lazza. Il quale si è fatto firmare il cd di ‘Keta Music’ di Emis Killa proprio dal rapper brianzolo. Il quale gli ha lasciato una dedica eloquente: “Al mio unico erede”. “Così mi fai piangere” ha esclamato Lazza. “È la verità ragazzi, colui che ha imparato e le cose le ha fatte anche meglio” ha ribattuto Emis Killa.

Poi sulla scena è arrivato Jake La Furia. Che ha fatto ridere il pubblico. “Ecco mio padre” ha esclamato Emis Killa vedendolo. “Quindi se Lazza è  il tuo erede e io sono tuo padre, io sono suo nonno” ha commentato il rapper milanese. “Che nonno che ho” ha esclamato con entusiasmo a propria volta Lazza. Facendo esplodere il pubblico in un fragoroso applauso.

A questo spunto spetta soltanto a lui trasformarsi da promessa in certezza della scena rap italiana. 

