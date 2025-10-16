Last Call X Factor, i promossi: le squadre dei 4 giudici ai Live

Milano, 16 ottobre 2025 – Last Call di X Factor 2025, anche questa è andata. La puntata in onda giovedì 16 ottobre su Sky e in streaming su Now dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha visto per la prima volta in questa edizione i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro decidere singolarmente e scegliere la propria squadra di tre concorrenti.

Sette talenti per ogni giudice alle Last Call e la scelta da effettuarsi attraverso il temuto e spietato meccanismo delle sedie.

Amanda Bottini della squadra di Jake La Furia (Foto Virginia Bettoja)

Il primo chiamato a scegliere la propria squadra è stato Jake La Furia, che aveva giocato l’X Pass su Delia Buglisi. Gli altri concorrenti della squadra sono stati Diego Colombo, Vicky Della Peruta, Amanda Bottini, Tommaso Vulpio, Gabriele Bernabò e Alessandro Tomasi. La squadra di Jake La Furia per i Live è composta da: Alessandro Tomasi, Delia Buglisi e Amanda Bottini.

Mayu Lucisano della squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi aveva giocato il proprio X Pass per Mayu Lucisano. Gli altri concorrenti che le sono stati assegnati alle Last Call sono Francesca Dinale, Vincenzo Viscardi, Alice Mascritti, Roberta Scandurra, i Kokomò e Sakina Sanogoh. La sua squadra ai Live: Vincenzo Viscardi, Roberta Scandurra e Mayu Lucisano.

Piercesare Fagioli, in arte Pierci, nella squadra di Francesco Gabbani (Foto Virginia Bettoja)

Primissima esperienza alle fase pre-Live per il giudice Francesco Gabbani. Il quale aveva puntato il proprio X Pass puntando su Piercesare Fagioli, in arte Pierci. Gli altri concorrenti che gli sono stati affidati sono i Pagoda Universe, Michelle Lufo, Pietro Cardoni, i Nelav, gli Abat-Jour e Giorgio Campagnoli. La squadra di Francesco Gabbani ai Live è composta da Piercesare Fagioli, in arte Pierci, Giorgio Campagnoli, in arte Tellynonpiangere, e Michelle Lufo.

Layan Oriot della squadra di Achille Lauro (Foto Virginia Bettoja)

Achille Lauro aveva scelto di giocare l’X Pass per i Copper Jitters. Gli altri concorrenti assegnatigli alle Last Call sono stati Francesco Di Fiore, Layana Oriot, Vittoria Sofia Donda, Alfredo Fiore, Ero Caddeo e i Plastic Haze. La squadra di Achille Lauro per i Live: Lajana Oriot, i Copper Jitters ed Ero Caddeo. Fischi dal pubblico alla decisione di Achille Lauro di includere i Coppert Jitters a scapito dei Plastic Haze.