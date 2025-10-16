Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Meloni LandiniSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
SpettacoliLast Call X Factor, i promossi: le squadre dei 4 giudici ai Live
16 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Last Call X Factor, i promossi: le squadre dei 4 giudici ai Live

Last Call X Factor, i promossi: le squadre dei 4 giudici ai Live

Da giovedì 24 ottobre al via su Sky e in streaming su Now la fase dei Live: chi sono i concorrenti di Jake La Furia, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Paola Iezzi

Last Call di X Factor: le squadre dei giudici ai Live (Foto Virginia Bettoja)

Last Call di X Factor: le squadre dei giudici ai Live (Foto Virginia Bettoja)

Per approfondire:

Milano, 16 ottobre 2025 – Last Call di X Factor 2025, anche questa è andata. La puntata in onda giovedì 16 ottobre su Sky e in streaming su Now dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha visto per la prima volta in questa edizione i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro decidere singolarmente e scegliere la propria squadra di tre concorrenti.

Sette talenti per ogni giudice alle Last Call e la scelta da effettuarsi attraverso il temuto e spietato meccanismo delle sedie. 

Approfondisci:

Gianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Gianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

La squadra di Jake La Furia

Amanda Bottini della squadra di Jake La Furia (Foto Virginia Bettoja)
Amanda Bottini della squadra di Jake La Furia (Foto Virginia Bettoja)

Il primo chiamato a scegliere la propria squadra è stato Jake La Furia, che aveva giocato l’X Pass su Delia Buglisi. Gli altri concorrenti della squadra sono stati Diego Colombo, Vicky Della Peruta, Amanda Bottini, Tommaso Vulpio, Gabriele Bernabò e Alessandro Tomasi. La squadra di Jake La Furia per i Live è composta da: Alessandro Tomasi, Delia Buglisi e Amanda Bottini. 

La squadra di Paola Iezzi

Mayu Lucisano della squadra di Paola Iezzi
Mayu Lucisano della squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi aveva giocato il proprio X Pass per Mayu Lucisano. Gli altri concorrenti che le sono stati assegnati alle Last Call sono Francesca Dinale, Vincenzo Viscardi, Alice Mascritti, Roberta Scandurra, i Kokomò e Sakina Sanogoh. La sua squadra ai Live: Vincenzo Viscardi, Roberta Scandurra e Mayu Lucisano.

La squadra di Francesco Gabbani

Piercesare Fagioli, in arte Pierci, nella squadra di Francesco Gabbani (Foto Virginia Bettoja)
Piercesare Fagioli, in arte Pierci, nella squadra di Francesco Gabbani (Foto Virginia Bettoja)

Primissima esperienza alle fase pre-Live per il giudice Francesco Gabbani. Il quale aveva puntato il proprio X Pass puntando su Piercesare Fagioli, in arte Pierci. Gli altri concorrenti che gli sono stati affidati sono i Pagoda Universe, Michelle Lufo, Pietro Cardoni, i Nelav, gli Abat-Jour e Giorgio Campagnoli. La squadra di Francesco Gabbani ai Live è composta da Piercesare Fagioli, in arte Pierci, Giorgio Campagnoli, in arte Tellynonpiangere, e Michelle Lufo

La squadra di Achille Lauro

Layan Oriot della squadra di Achille Lauro (Foto Virginia Bettoja)
Layan Oriot della squadra di Achille Lauro (Foto Virginia Bettoja)

Achille Lauro aveva scelto di giocare l’X Pass per i Copper Jitters. Gli altri concorrenti assegnatigli alle Last Call sono stati Francesco Di Fiore, Layana Oriot, Vittoria Sofia Donda, Alfredo Fiore, Ero Caddeo e i Plastic Haze. La squadra di Achille Lauro per i Live: Lajana Oriot, i Copper Jitters ed Ero Caddeo. Fischi dal pubblico alla decisione di Achille Lauro di includere i Coppert Jitters a scapito dei Plastic Haze. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

X Factor