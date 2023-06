Lana del Rey a sorpresa in Italia: tutte le informazioni sul concerto a Lido di Camaiore

Una grande sorpresa attende gli appassionati del festival La Prima Estate di Lido di Camaiore, in Versilia. A salire sul palco della manifestazione, domenica 2 luglio, sarà la famosa cantante statunitense Lana Del Rey. Per la star, una delle più brillanti e particolari della scena musicale contemporanea internazionale, quella del 2 luglio sarà l’unica data italiana, che rappresenta il suo ritorno nel nostro Paese dopo cinque anni dall'ultimo concerto. Lana Del Rey è una delle stelle più brillanti della scena musicale contemporanea e il festival ha il privilegio di ospitarla durante la sua seconda edizione.

Prestigio

Nel cartellone del festival La Prima Estate 2023 spiccano già nomi del calibro di Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J, Nas, Kings of Convenience e Chet Faker. Tuttavia, la presenza di Lana Del Rey rappresenta un evento speciale che contribuisce a rendere il festival ancora più prestigioso. Dopo il successo del suo album ‘Born to Die’ del 2012, con brani come ‘Blue Jeans’ e ‘Summertime Sadness’ che hanno conquistato il pubblico, la cantautrice a stelle e strisce è tornata a esibirsi con il suo nono disco intitolato ‘Did you know that there's a tunnel under ocean Blvd’, uscito nella primavera del 2023. Dedicato alla celebrazione della bellezza della vita, ritenuto da vari addetti ai lavori disarmante e sincero, l’album ha debuttato nella top10 dei dischi più venduti in Italia.

In Europa

Lana Del Rey ha dichiarato pubblicamente il suo amore per l’Europa e dopo essersi esibita a Glastonbury ha deciso di fare qualche altro spettacolo prima del suo show in programma a Londra il 9 luglio. Oltre ad aver annunciato lo show che la star terrà al Parco Bussoladomani di Lido Di Camaiore il 2 luglio, la Del Rey ha fatto sapere che saranno comunicate presto altre date, per la gioia del fan del Vecchio Continente.

Origini

Elizabeth Woolridge Grant, nome all’anagrafe della cantautrice Lana Del Rey, è nata il 21 giugno 1985 negli Stati Uniti, a New York City. È cresciuta a Lake Placid, sempre nello stato di New York.

Primi passi

Nel 2009, la star, che all’epoca era al debutto sulle scene musicali e discografiche, ha pubblicato il singolo ‘Kill Kill’ con il suo nome di nascita, Lizzy Grant, prima di passare al nome d’arte Lana Del Rey, più adatto alla sua immagine di popstar e femme fatale. Il video del singolo ‘Video Games’, postato in Rete nell'agosto 2011, ha suscitato molto interesse ed è stato seguito da un concerto alla Grasslands Gallery di Brooklyn nel settembre dello stesso anno.

Esordio

All’inizio del 2012 è stato pubblicato l’album del debutto della Del Rey, ‘Born To Die’, contenente la già citata ‘Video Games’ e il brano ‘Blue Jeans’. Poco prima dell’uscita la cantante è stata la prima artista dopo Natalie Imbruglia nel 1998 a esibirsi nel famoso show statunitense ‘Saturday Night Live’.

Stile

Le influenze e suggestioni che si colgono nella sua musica, tra romanticismo, malinconia e glamour, si richiamano anche alla cultura pop americana degli anni '50 e '60. Dopo il successo di ‘Born to Die’, Del Rey ha continuato a pubblicare album di successo come ‘Ultraviolence’ nel 2014 e ‘Lust for Life’ nel 2017, entrambi classificatisi al primo posto nella classifica Billboard 200 negli Stati Uniti.

Cinema

Oltre alla sua carriera musicale, Lana Del Rey ha dato il suo contributo a diverse colonne sonore di pellicole del grande schermo di successo, tra cui quelle per i film ‘The Great Gatsby’ del 2013, ‘Maleficent’ del 2014 e ‘Big Eyes’ del 2014. Del Rey, inoltre, ha collaborato con artisti come The Weeknd per il ‘Stargirl Interlude’, incluso nell’album ‘Starboy’ del 2016, e con Børns nell'album ‘Blue Madonna’ del 2018.

Numeri

Lana Del Rey ha venduto oltre 16 milioni di album finora, nel corso della sua carriera, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Per esempio ha ottenuto diverse candidature ai Grammy Awards, 1 Golden Globe per ‘Young and Beautiful’ e ha vinto 2 MTV Music Awards. Inoltre, la sua musica ha raggiunto un pubblico ancora più vasto grazie al successo virale del suo singolo ‘Say Yes To Heaven’, pubblicato a sorpresa su TikTok a maggio del 2023.