Lady Diana, nel 2024 uscirà un nuovo documentario shock

Roma, 27 settembre 2023 – A ventisei anni dalla morte di Lady Diana, scomparsa nel 1997 in un incidente automobilistico sotto il Ponte de L’Alma a Parigi, continuano ad emergere nuove informazioni su di lei. Proprio quando sembrava che tutto fosse già stato detto e scritto, stanno emergendo nuove rivelazioni, compresi degli audio shock registrati dal biografo della principessa, Andrew Morton, autore del bestseller ‘Diana: Her True Story’, ‘Diana: La Sua Vera Storia’, che fece scandalo negli anni Novanta.

La voce di Lady D

Era stata la stessa Spencer a registrare le sue conversazioni intime parlando con un caro amico. E a lui aveva affidato i nastri affinché l’uomo li desse a Morton, col preciso intento che trapelassero storie e dettagli scottanti sulla vita a corte e su quanti l’avevano fatta soffrire. Alcuni di questi contenuti saranno inclusi in un nuovo documentario che dovrebbe uscire nel 2024 e che farà risentire la voce di Diana usata come fil rouge della narrazione, emozionante e coinvolgente.

Il matrimonio farsa

In base alle prime anticipazioni, potrebbero esserci nuovi grattacapi per Buckingham Palace. A uscirne male è, ancora una volta, Carlo. Parlando della sua relazione con lui e delle nozze faraoniche che si tennero tra Windsor e Spencer nel luglio del 1981, Diana disse: “Lui era così adulto e io ero Diana, una maestra d'asilo. Voglio dire, l'intera faccenda era ridicola”.

La nascita di Harry

Nelle registrazioni di Diana, infatti, ci sono alcuni passaggi legati alla nascita di Harry, il secondogenito di Carlo, oggi re, e della prima moglie. Al battesimo del duca di Sussex l’allora principe avrebbe detto: “Siamo così delusi, volevamo una femmina”. Il sovrano aveva avuto da ridire anche sui capelli rossi del bambino, una caratteristica in realtà molto frequente nella famiglia Spencer, il ramo materno. La questione della paternità di Harry è sempre stata spinosa e motivo di sofferenza per il principe, come lui stesso spiega nella sua atobiografia bomba Spare. Il minore.

Il rapporto con la matrigna

Un altro aspetto chiave riguarda il complesso rapporto tra Lady Diana e la sua matrigna, Raine Spencer, che si sposò con John Spencer nel 1976 dopo la separazione della madre di Diana, la viscontessa Frances Shand Kydd, dal marito. Diana avrebbe detto a un amico che un giorno aveva affrontato Raine a muso duro, dicendole che la odiava. “Se solo potessi avere un’idea di quanto ti odiamo per quello che hai fatto. Hai distrutto la nostra casa, hai speso i soldi di papà”. La donna, soprannominata dalla principessa Acid Raine, Raine la Acida, avrebbe replicato: “Non sai quanto dolore tua madre ha causato a tuo padre”. Diana andò su tutte le furie. “Dolore, Raine? È una parola a cui non sai nemmeno come rapportarti”. Aveva aggiunto la Spencer: “Nel mio lavoro e nel mio ruolo, vedo le persone soffrire come non hai mai visto. E tu chiami tutto questo dolore? Ho detto che hai molto da imparare. Ricordo di essere andata davvero all'attacco”. Insomma, ne vedremo, e sentiremo, di nuovo delle belle.