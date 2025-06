La7 prende il treno: inizia ‘Signori si parte’

La7 non perde il treno. Anzi, ci sale e da lì racconta l’Italia. Comincia domenica 29 giugno alle 11.45 su La7 ‘Signori si parte - Treni storici in giro per l’Italia’, il nuovo programma televisivo che accompagnerà i telespettatori per sei domeniche consecutive in un itinerario emozionante a bordo di rotabili che hanno fatto la storia d’Italia. Alla conduzione la giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria di Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane e amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani.

'Signori si parte' su La7

Dalle locomotive a vapore alle Centoporte, passando per il treno rapido Arlecchino, simbolo del boom economico degli anni ‘60: le 6 puntate della prima stagione raccontano un’Italia autentica, attraversando mari e montagne, antichi borghi e città d’arte, in un viaggio che unisce racconto, emozione e scoperta. A rendere ancora più evocativo il viaggio è la colonna sonora scelta per il programma: ‘La lontananza’ di Domenico Modugno, autore della musica e del testo insieme a Enrica Bonaccorti.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra DirAmare e Fondazione FS Italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa., con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e si rivolge a un pubblico che ama viaggiare, con lo sguardo attento alla bellezza, alla memoria e all’identità culturale dei luoghi.

La prima puntata parte dalla Campania, dove il 3 ottobre 1839 fu inaugurata la prima linea ferroviaria italiana: la Napoli-Portici. Il viaggio inizia da Napoli, con scorci mozzafiato sul lungomare partenopeo, per poi partire a bordo del treno storico dalla stazione di Napoli Centrale in direzione del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, una delle più importanti testimonianze della storia delle ferrovie italiane, ubicato proprio sul primo tratto di ferrovia costruito nella Penisola. Si prosegue verso sud fino a Paestum, dove i maestosi templi dorici raccontano l’eredità della Magna Grecia in uno dei siti archeologici più affascinanti d’Europa. Il sito, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è anche simbolo di tutela, ricerca e valorizzazione.

Ultima tappa della giornata sono le Grotte di Pertosa-Auletta, un affascinante complesso carsico incastonato nel cuore del Vallo di Diano, visitabile anche in barca. Durante la sosta a Pertosa, i viaggiatori avranno l’occasione di scoprire e degustare alcune specialità locali, come il rinomato carciofo bianco del Tanagro, presidio della cucina contadina che racconta l’identità agricola e gastronomica del territorio.