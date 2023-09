Kumo ad Amici 23, chi è il ballerino e perché è già famoso

Tiziano Coiro, in arte Kumo, è uno dei ballerini che hanno avuto un banco nella prima puntata di Amici 23. Ad averlo voluto fortemente è stato Emanuel Lo. Anche e soprattutto per il suo talento esplosivo ed evidente.

Un talento che è talmente evidente da essere noto già a molti. Perché? Kumo ha già partecipato ad alcuni eventi dal respiro internazionale. Basti pensare che ha fatto parte del corpo di ballo per la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022.

"È stato un piacere e un onore partecipare a questo evento. Quando sono entrato nello stadio per la prima volta mi sono venuti i brividi e mi è venuto in mente me bambino che nel 2006 vide l’Italia vincerli e iniziare a sognare di stare lì un giorno. Non mi sarei mai immaginato di arrivarci in questo modo…Grazie vita. Ho avuto tanti up e tanti down che mi hanno reso la “pelle più dura”, (grazie). Tante complicazione ma alla fine ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Grazie a tutti gli amici fatti in questo viaggio, un esperienza che mi porterò nel cuore" ha scritto su Instagram in quell'occasione.

I Mondiali di calcio in Qatar, ma non solo. Kumo ha fatto parte anche dello strepitoso corpo di ballo che ha accompagnato Elodie durante il concerto evento del Forum di Assago a novembre 2022.

Vita privata: Tiziano Coiro è fidanzato con un con la quale fa spesso coppia anche nella danza.