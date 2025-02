Kevin Costner, l'ex moglie Christine potrebbe risposarsi con un amico dell'attore

Roma, 23 febbraio 2025 – A volte, soprattutto nel mondo dello spettacolo oltreoceano, matrimoni e divorzi riescono ad assumere sfumature e rivelazioni che sembrano prendere ispirazione dalle trame più intrigate delle soap opera. Tra i casi più recenti spicca sicuramente quello che vede protagonista Kevin Costner e il suo divorzio da Christine Baumgartner. I due hanno affrontato una separazione burrascosa e, adesso, la donna pare essere già pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. A infiammare e alimentare ancor di più il gossip, però, è l’identità del nuovo uomo al suo fianco. Pare sia Josh Connor, finanziere, vicino di casa dell’ex coppia e – soprattutto – amico di Costner. Tutti ingredienti che alimentano la curiosità del pubblico e della cronaca rosa internazionale.

La relazione tra Josh Connor e Christine Baumgartner

La notizia del fidanzamento ufficiale tra la Baumgartner e Connor risale a fine gennaio di quest’anno. Per l’esattezza, la proposta ufficiale è stata fatta il 26 gennaio durante quella che la donna pensava fosse una semplice cena romantica di coppia a Santa Barbara. Ma Josh Connor aveva già pianificato tutto e aveva in mente qualcosa di ancora più romantico. A raccontare quanto accaduto è stata una fonte (piuttosto propensa a chiacchierare…) vicina ai due: "Stava per piovere, quindi non c'era quasi nessuno sulla spiaggia quando Josh si è inginocchiato (…) Avevano trascorso il Natale insieme a New York il mese scorso, dove tutto ha avuto inizio. Sono tutti e due al settimo cielo ed emozionati per il loro futuro insieme”.

Il gossip che ha circondato la coppia ha avuto origine, per la prima volta, dopo un loro viaggio alle Hawaii, una fuga romantica avvenuta nel luglio 2023. Quella romantica meta, solo loro due, non ha fatto altro che dare vita alle speculazioni sulla loro nascente storia d'amore. Un amico di Baumgartner ha assicurato che si frequentavano già nel gennaio 2024, più di un anno fa

Il fidanzamento ufficiale tra Josh e Christine è avvenuto esattamente un anno dopo che Baumgartner ha finalizzato il suo divorzio da Kevin Costner, nel febbraio 2024. L'ex coppia è stata sposata per 18 anni e ha avuto tre figli: Cayden, 17 anni, Hayes, 15 anni, e Grace, 14 anni. Adesso, a distanza di dodici mesi, nel futuro della donna sembra esserci spazio per un nuovo amore nato già diverso tempo prima. E la gioia sembra essere assoluta: “Chiunque conosca Christine sa quanto dedichi la sua vita alla famiglia. "Fanno molte cose insieme e lei è rimasta molto concentrata nel prendersi cura dei suoi figli per tutto questo tempo. I suoi amici e la sua famiglia hanno sostenuto incredibilmente la sua relazione con Josh e possono testimoniare quanto siano felici insieme. Ora, tutti vogliono sapere quando e dove si terranno le nozze!”.

Josh Connor, il vicino di casa dell’ex coppia

Il gossip parlava di un legame tra la donna e Connor come elemento chiave nel dramma che ha circondato il complicato divorzio della Baumgartner da Costner. A essere finito nel mirino della stampa è stato proprio il viaggio alle Hawaii di cui vi abbiamo parlato prima, avvenuto nel luglio 2023. Erano trascorsi appena due mesi da quando la donna aveva presentato istanza di divorzio da Costner. E lo stesso Connor, a sua volta, aveva finalizzato da circa 6 mesi la sua separazione ufficiale, prima di fare i bagagli e partire.

A incuriosire ancora di più sarebbe stato il legame tra Connor e Kevin Costner. I due erano in realtà vicini di casa e amici di famiglia da anni prima che Christine e Josh si mettessero insieme, cosa che ha lasciato entrambi parecchio sconvolto (sempre secondo la stampa americana). A quanto pare, il finanziere avrebbe incontrato inizialmente la Baumgartner perché le loro figlie si conoscevano ed erano amiche. Quell’avvicinamento ha creato tensioni durante il divorzio tra Baumgartner e Costner. Ma, durante un'udienza per il mantenimento dei figli nell'agosto 2023, circa un mese dopo che lei e Connor erano stati visti insieme alle Hawaii, l'avvocato della Baumgartner dichiarò pubblicamente che i due erano solo amici. La donna salì sul banco dei testimoni durante l'udienza e negò con fermezza che tra lei e Connor ci fosse una relazione sentimentale in corso.

Solo mesi dopo, alla fine del 2024, una fonte confermò la relazione nata tra i due. Costner, però, non sarebbe stato del tutto convinto che le due storie d'amore non si fossero sovrapposte per un periodo. Nel gennaio 2024, una fonte aveva rivelato che l’attore avrebbe avuto "forti sospetti che stesse succedendo qualcosa tra Christine e Josh", aggiungendo che la loro vicinanza era diventata "un vero e proprio elefante nella stanza".

Comunque, alla fine, Costner e l’ex moglie riuscirono ad arrivare a un accordo per il divorzio, nel settembre 2023. L’attore ha dovuto versare un milione di dollari oltre a 63mila dollari al mese per il mantenimento dei loro tre figli e un assegno da 200mila dollari per l'acquisto di una nuova casa per l'ex moglie, incluse tasse e mutuo per un anno intero.

Kevin Costner non esclude un nuovo amore nella sua vita

Se l’ex moglie e l’amico/vicino di casa sono usciti pubblicamente allo scoperto da settimane, Kevin Costner avrebbe voltato definitivamente pagina: “"All'inizio è stato difficile, ma Kevin non si pente del divorzio e crede che sia stata la decisione migliore sia per lui che per Christine”, assicurano. Inoltre il rapporto sarebbe diventato amichevole, proprio per rendere più sereni possibili i figli avuti insieme.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, da single si sarebbe accorto dell’interesse di numerose donne nei suoi confronti. "Kevin è lusingato da tutta questa ammirazione ma non la prende troppo sul serio". Rimane comunque aperto alla possibilità di trovare di nuovo l'amore. Nel giugno 2024 aveva dichiarato: "Le persone dovrebbero stare insieme. Sono sicuro che potrebbe succedere anche a me". E proprio il 2025 potrebbe essere l’anno di svolta sia in campo professionale che in quello privato. La missione dell’attore è tutta incentrata sulla realizzazione dei suoi progetti e sul ritagliarsi del tempo per la propria vita personale: “Vuole uscire di più e magari incontrare la persona giusta. Si sente ottimista”. Da poco 70enne, si sente benissimo e in forma. Pronto, chissà, ad un nuovo amore all’orizzonte. “Per sempre”, possibilmente.