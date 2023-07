Keanu Reeves torna a suonare: arriva l’album con i Dogstar

Dopo vent’anni Keanu Reeves torna a suonare con la sua storica band, i Dogstar. L’attore incanta tutti i fan indossando i panni (total black) della rockstar ed esibendosi in un fantastico assolo di chitarra nel nuovo singolo del gruppo "Everything Turns Around".

Chi sono i Dogstar

I Dogstar sono un gruppo musicale formatosi negli anni ’90 dopo un incontro casuale tra l’attore canadese e Robert Mailhouse. Si sono sciolti nel 2002 per poi riunirsi nel 2022. La band è composta da Bret Domrose a voce e chitarra, Rob Mailhouse alla batteria e Keanu Reeves al basso. Hanno registrato un ep e pubblicato due album: “Our Little Visionary” (Zoo Entertainment, 1996) e “Happy Ending” (Ultimatum Music, 2002). I tre musicisti si sono riuniti e hanno suonato al festival musicale BottleRock Napa Valley a maggio, poi a luglio 2023 il loro primo concerto dopo più di 20 anni al The Roxy di Los Angeles. Il giorno dopo aver suonato al Roxy, la band ha annunciato la ripartenza su Instagram: "Siamo tornati! Siamo entusiasti di annunciare il nostro nuovo album 'Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees' in uscita il 6 ottobre”.

Album e tour

Il concerto al Roxy è servito anche come punto di lancio per il nuovo singolo "Everything Turns Around" e per l'annuncio del nuovo album “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”. Il disco, pubblicato dall'etichetta della band Dillon Street Records, è già disponibile in pre-order, anche in vinile autografato a tiratura limitata.

Il ritorno della band non è del tutto una sorpresa, dalla scorsa estate sui propri canali social il gruppo ha condiviso con i fan foto e video delle prove e delle registrazioni del disco. I Dogstar hanno annunciato anche il tour internazionale che li vedrà impegnati in 25 tappe tra Nord America e Giappone da agosto alla fine del 2023. Il viaggio inizia a Hermosa Beach, in California e tocca Las Vegas, Chicago, Atlanta e altri paesi, a cui si aggiungono altri tre spettacoli in Giappone a settembre. Gran finale al Brooklyn Bowl di Nashville il 20 dicembre.