Katy Perry vende i diritti musicali per 225 milioni di dollari: ecco quali e perché

Accordo stellare per Katy Perry, che ha venduto in blocco i diritti musicali per cinque dei sei album pubblicati finora. La 38enne californiana – al secolo Katheryn Elizabeth Hudson – ha appena venduto l’intero catalogo dei suoi album per 225 milioni di dollari (poco meno di 221 milioni di euro) cedendo i diritti al fondo Litmus Music, la società partecipata da Carlyle Global Credit.

“Katy Perry è una visionaria creativa che ha avuto un grande impatto nel campo della musica, della TV, del cinema e della filantropia. Sono così onorato di collaborare nuovamente con lei e di aiutare Litmus a gestire il suo incredibile repertorio”, ha detto il discografico Dan McCarroll, co-fondatore della Litmus.

Non è la prima volta che una pop star decide di cedere i propri diritti: è successo a Bruce Springsteen, Sting e Phil Collins con gl album dei Genesis: entrambi i cantanti hanno incassato 300 milioni di dollari. Ma non solo. Ecco quali sono le altre star che lo hanno fatto e perchè.

Diritti per 5 album: ecco quali

L’accordo d’oro include le registrazioni master e i diritti di pubblicazione di cinque album registrati da Katy Perry tra il 2008 e il 2020 e pubblicati con Universal Music Group. Hit che hanno fatto registrare alla cantante oltre 100 milioni di copie vendute. Si tratta di: One of the Boys (2008), Prism (2013), Witness (2017), Smile (2020) e Teenage Dream, l’album che nel 2010 valse alla cantante la nomination ai Grammy.

Un colpo grosso quello incassato dalla cantante che, arrivata all’apice del successo nel 2010, si è poi dedicata sempre più alle azioni di beneficenza e la vita al fianco del suo partner: l’attore Orlando Bloom, con cui ha una relazione dal 2019.

Cosa sappiamo della Litmus

La Litmus Music è stata lanciata nell'estate del 2022 da Hank Forsyth e Dan McCarroll, due grossi nomi dell’industria musicale americana. L’obiettivo era fare fruttare il più possibile i diritti d'autore nell'era dello streaming. A dare la spinta al progetto è stata l’alleanza con Carlyle Global Credit.

La prima importante acquisizione è arrivata lo scorso dicembre, quando la Litmsu ha comprato

i diritti di Keith Urban sulle sue registrazioni master. La società ha sede a New York e un capitale di 500 milioni di dollari.

“Le canzoni di Katy sono una parte essenziale del tessuto culturale globale. Siamo così grati di lavorare di nuovo insieme con un partner così fidato la cui integrità risplende in tutto ciò che fa. Crediamo che sia una testimonianza della capacità del team di collaborare con i migliori artisti del mondo”, ha sottolineato il co-fondatore e Ceo della Litmus, Hank Forsyth.