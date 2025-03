Kassandra Voyagis, chi è la figlia di Nadia Cassini: a ‘Verissimo’ la sua storia

Sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ sabato 29 marzo Kassandra Voyagis, figlia di Nadia Cassini, l’icona della commedia italiana scomparsa lo scorso 18 marzo. La donna, anche lei attrice come la madre, sarà in studio proprio per omaggiare Cassini e raccontare il suo lato privato oltre quello pubblico.

Chi è Kassandra Voyagis

Nata dall’amore tra Nadia Cassini e Yorgo Voyagis, Kassandra è una donna estremamente riservata. Sulla sua vita privata si hanno, infatti, pochissime notizie. Si sa che, dopo il divorzio dei genitori avvenuto nel 1988, restò a vivere con il padre ma che ebbe anche con sua madre un rapporto stretto e di grandissimo affetto e che è rimasta vicina alla donna anche durante il difficile periodo della malattia.

Non è chiaro se si sia sposata e abbia avuto dei figli, di certo ha seguito le orme dei genitori e anche lei è diventata attrice.

La carriera da attrice

Da attrice ha lavorato spesso in pellicole internazionali destinate al cinema. Tra le più importanti ci sono ‘Attack of the Killer Donuts’ del 2017, ‘Velvet Buzzsaw’ del 2019 e ‘Mamma Mia! Ci risiamo’ del 2018 accanto ai premi Oscar Meryl Streep e Colin Firth.

Il rapporto con la madre

Il rapporto tra Kassandra Voyagis e Nadia Cassini è sempre stato intenso e le due donne hanno trascorso moltissimo tempo insieme, anche negli ultimi anni quando l’attrice della commedia sexy all’italiana si era ritirata dalle scene a causa della malattia che ne ha causato la scomparsa lo scorso 18 marzo.

A dare l’annuncio della morte è stata proprio Kassandra che, sul suo profilo social, ha pubblicato una foto in compagnia di sua madre corredata da un messaggio: “Riposa in Pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio la nostra ultima foto insieme quest'estate”.

La donna non era riuscita a partecipare al funerale di sua madre a causa di un piccolo malore, probabilmente causato dal grande dolore.

A ‘Verissimo’

Nella puntata di ‘Verissimo’ di sabato 29 marzo su Canale 5, Kassandra Voyagis avrà modo di ricordare sua madre e di omaggiarla nel salotto di Silvia Toffanin, tracciandone un profilo inedito e privato.