Justin Timberlake, i retroscena dello sketch con Beyoncé al Saturday Night Live

Tra i momenti cult e simbolo della trasmissione americana “Saturday Night Live” spicca sicuramente il balletto che ha visto “Single Ladies (Put a ring on it)” al centro di una riuscita e divertente parodia. Sono passati anni da quello sketch e, in questi giorni, Justin Timberlake ne ha nuovamente parlato in occasione di “Ladies & Gentleman... 50 Years of SNL Music”, in streaming su Peacock negli Stati Uniti.

Justin Timberlake e il video parodia di “Single Ladies (Put a ring on it)”

Sono passati più di 15 anni da quando Beyoncé è apparsa come ospite al Saturday Night Live. La cantante aveva iniziato la sua carriera solista con un grande successo e tra gli album più venduti e ascoltati c’era sicuramente il suo terzo disco in studio “I Am... Sasha Fierce”. Tra i singoli più venduti in quei mesi c’era"Single Ladies (Put a Ring on It)", accompagnato da un video musicale – girato in bianco e nero – che appariva ovunque, tra i più trasmessi in tv e visti su YouTube. Proprio per questo motivo, gli autori del SNL hanno sapientemente deciso di seguire l’onda e la moda di questa canzone, tra le hit della musica pop, ideando uno sketch spassoso dal sapore di omaggio/parodia.

Tra i protagonisti della clip c’era il presentatore Paul Rudd, i membri del cast della 34esima stagione in onda in quel periodo - Andy Samberg e Bobby Moynihan - e l'ospite speciale Justin Timberlake. Ovviamente si è unita anche Beyoncé nei panni di se stessa nello sketch del brano. Ma proprio l’interprete di ‘Cry me a river’ ha rivelato che convincere Beyoncé ad accettare di fare parte di quel momento non fu affatto semplice.

Spiegare a Beyoncé che sarebbe stato qualcosa di iconico e che avrebbe portato ancora più attenzione è stato soprattutto compito di Timberlake che ricorda così quei momenti: "Samberg ha detto che Bobby Moynihan aveva avuto questa grande idea per uno sketch su te, me e lui come ballerini sullo sfondo di Beyoncé che non è mai stato portato in scena. Ho pensato 'Tutina intera'? E lui ha risposto, 'Si'. E io, 'Questo è troppo divertente. Dobbiamo farlo’”.

L’entusiasmo del cantante però si è inizialmente scontrato con la titubanza della popstar, per nulla convinta che potesse essere un’idea vincente. Sempre l’ex membro degli NSYNC ha aggiunto: "È stata molto educata al riguardo, ma molto esitante. E quando dico esitante, intendo dire che non ci stava. Mi sono chiesto: ma sa quanto sarà divertente? Quanto sarà amato tutto questo momento?"

Era intenzionato a far capire a Beyoncé che sarebbe stato un momento apprezzatissimo anche dai fan e dal pubblico e che avrebbe suscitato ilarità e ulteriore consenso. Così, scelse di mettersi in gioco in prima persona, mostrando – in maniera letterale – cosa avevano in mente. E ha raccontato: "Ho indossato la calzamaglia, i tacchi, le calze e tutto il resto, e ho indossato una vestaglia. Ho camminato e bussato alla sua porta, ho buttato giù la vestaglia e ho messo le mani sui fianchi. Lei mi ha guardato e ha esclamato, 'No, non l'hai fatto per davvero!'"

Così, dopo quel momento, lo sketch è diventato realtà. Timberlake, Samberg, Moynihan e il conduttore Paul Rudd hanno reso omaggio, in modo esilarante, al brano di successo nello sketch. Il presentatore ha il ruolo di regista del video di Beyoncé e parla con la cantante, assicurandole che ha "scelto personalmente" i ballerini con una grande cura e attenzione (“Li ho scelti personalmente, questi ragazzi sono dei professionisti"). Ed ecco, poi, apparire alle spalle il trio esilarante. Il momento comico continua mentre iniziano a fare la loro interpretazione e rivisitazione del video minimalista in bianco e nero. Come previsto dagli ideatori, ai tempi lo sketch fu applaudito e apprezzato dalla critica e dagli spettatori, contribuendo ancora più successo alla canzone grazie al clamore mediatico ottenuto.

Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music

Come accennato, le dichiarazioni di Justin Timberlake sono tornate in auge poiché appaiono nello speciale tv, disponibile in America, dedicato allo show notturno Saturday Night Live e sui suoi cinquant'anni di esibizioni musicali. Il documentario è stato presentato in anteprima sulla NBC il 27 gennaio 2025 per poi finire in streaming su Peacock il giorno seguente.

Decine di componenti del cast e della troupe sono stati intervistati, così come gli ospiti musicali e la band dello show. Viene esaminato con attenzione il rapporto dello show con la scena musicale dell’epoca a New York, così come i cambiamenti e l'evoluzione degli stili popolari. E non mancano i momenti cult che hanno segnato e caratterizzato il successo del programma per decenni. Tra questi il debutto dei Nirvana e di Dua Lipa, l’apparizione di Sinéad O'Connor nel 1992 durante la quale ha controverso strappato una fotografia di Papa Giovanni Paolo II e lo spot dei Rage Against the Machine, durante il quale hanno tentato di impiccare bandiere americane capovolte sui loro amplificatori in segno di protesta contro il conduttore miliardario Steve Forbes.

Il successo di “Single Ladies (Put a ring on it)”

La canzone di Beyoncé fa parte del suo terzo album in studio, “I Am... Sasha Fierce” uscito nel 2008. "Single Ladies" è stato pubblicato come singolo l'8 ottobre 2008 insieme a "If I Were a Boy", mostrando il contrasto tra Beyoncé e il suo aggressivo alter ego sul palco Sasha Fierce. Esplora la riluttanza degli uomini a fare proposte o impegnarsi. Nella canzone, la protagonista femminile è in un club per festeggiare il suo status di donna single.

Il brano ha vinto tre Grammy Awards nel 2009. Tra questi anche l’ambito riconoscimento ‘Song of the Year’. Diverse fonti dei media l'hanno indicata come uno dei migliori pezzi del 2008, mentre alcuni l'hanno addirittura annoverata come una delle migliori canzoni del decennio. Ha conquistato il primo posto della classica dei singoli in America ed è rimasta per 4 settimane non consecutive (nella Billboard) mentre in Italia è arrivata al decimo gradino della chart Fimi. Nel dicembre 2024, la Recording Industry Association of America (RIAA) ha aggiornato le vendite del pezzo Beyoncé, certificando che "Single Ladies" aveva venduto più di 11 milioni di copie.