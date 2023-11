Jovanotti come sta e quando torna? Lo strano post che fa pensare a un 2024 senza concerti

Quando tornerà ad esibirsi dal vivo Jovanotti? In estate il cantautore toscano era stato costretto a spostarsi addirittura in sedia a rotelle in seguito alla brutta caduta in bicicletta rimediata mentre si trovava a Santo Domingo e che ha portato alla rottura di femore e clavicola. Le conseguenze dell'incidente hanno reso necessari un intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione.

Questo ha quindi messo necessariamente un freno ai programmi di Lorenzo Cherubini, il quale aveva già iniziato sui social network a pubblicizzare l'avvento di un nuovo tour nei palazzetti dello sport d'Italia. I fan erano entrati in fibrillazione, pensando anche al doppio colpo palazzetti-Jova Beach Party.

Dopo la grande paura per le condizioni di salute di Jovanotti, i suoi "seguaci" avevano ripreso a sperare che non solo potesse riprendersi in fretta ma che anche potessero esserci entro breve occasioni per rivederlo dal vivo su un palco.

Nelle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato: il cantautore ha cominciato a pubblicare una serie di stories sulla propria carriera, oltre a dare il proprio enorme sostegno alla figlia Teresa, talentuosa disegnatrice di fumetti. Tutto normale, con un padre orgoglioso che sprona la figlia a realizzare i propri sogni.

Oggi ecco la story che fa ufficialmente capire che Jovanotti non tornerà ad esibirsi dal vivo almeno per un po'. "Amici delle tribute band per un po' andate avanti voi a tener vivo il repertorio che poi torno" ha scritto Lorenzo Cherubini.

Una frase dà quasi la certezza che non solo il tour nei palazzetti, che sarebbe dovuto cominciare nei primi mesi del 2024 non ci sarà, ma che molto probabilmente è a rischio l'edizione 2024 del Jova Beach Party - che peraltro non era ancora stata annunciata, quindi non si sarebbe escluso comunque un anno di stop -, visto che è un evento che richiede anche sforzi fisici notevoli da parte dello stesso Jovanotti.