Jolanda Renga debutta come scrittrice: chi è la figlia di Ambra e Francesco Renga

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Jolanda Renga, ha deciso di non seguire la carriera dei suoi genitori. Almeno per il momento. E di intraprendere un altro tipo di percorso artistico. Nonostante abbia dimostrato talento nel canto esibendosi sul palco con suo padre, ha scelto invece di seguire la sua passione per la scrittura. È appena stato pubblicato il suo primo romanzo, ‘Qualcosa nel modo in cui sbadiglia’, edito da Electa Mondadori, sul tema dell’educazione sentimentale affrontato attraverso la protagonista Giaele.

Impegno

In passato Jolanda ha condiviso un video sui social in cui rispondeva agli haters che la definivano brutta, sottolineando che tiene di più alla sua anima che alla sua faccia e che il suo desiderio nella vita è fare cose importanti che contano. In un’intervista a ‘Verissimo’, poi, la giovane ha parlato della sua passione per la scrittura, affermando che scrivere le è sempre piaciuto e che spera che per lei possa diventare una vera e propria strada professionale. Adesso, a 19 anni, Jolanda Renga ha dato alle stampe il suo primo romanzo. Jolanda ha espresso gratitudine verso amici, famiglia e tutti coloro che l'hanno aiutata lungo questo percorso. Sia Ambra Angiolini che Francesco Renga hanno condiviso il loro orgoglio per la figlia e il suo debutto da scrittrice sui social, dimostrando tutto il loro amore e sostegno.

Ambra e Renga

Quello tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è stato uno degli amori tra personaggi famosi che più hanno fatto sognare il pubblico a partire dagli anni Duemila. Il loro incontro è avvenuto nel 2001, ma la loro storia ha preso ufficialmente il largo un po’ dopo, nel 2003. La coppia ha accolto la loro prima figlia, Jolanda, nel gennaio 2004. Francesco Renga ha scritto la canzone ‘Angelo’ dedicata a Jolanda e, con questo brano, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005. Nel 2006 è nato il secondo figlio della coppia, Leonardo. Nel 2012 sono circolate voci di crisi, ma Ambra e Francesco hanno smentito quelle voci. A novembre del 2015, però, i due hanno annunciato la loro separazione. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, Angiolini e Renga restano uniti da un profondo affetto e rispetto reciproco e sono impegnati a mantenere l’armonia e la serenità familiare. Oggi Ambra ha un nuovo compagno, l’attore Andrea Bosca, al suo fianco da alcuni mesi, anche se il loro legame è venuto allo scoperto solo nella primavera 2023. Renga, da qualche anno, è legato all’imprenditrice Diana Poloni.