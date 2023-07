Jo Squillo, dal punk alla moda fino all’attivismo

Una delle personalità più versatili ed eclettiche del mondo dello spettacolo italiano è quella di Jo Squillo. Il suo vero nome è Giovanna Maria Coletti, nata a Milano nel 1962. La madre era una rappresentante di filati e il padre era un agente di un noto marchio di elettrodomestici, appassionato di modellini di velivoli e pipe da fumo nel tempo libero. Lei ama definirsi un’ar-tivista, comprendendo dunque due sue anime principali per cui è nota al grande pubblico, quella di artista e quella di attivista.

Gli inizi

Jo Squillo, come racconta lei stessa nelle interviste, ha sempre avuto uno spirito ribelle e anticonvenzionale. Ha studiato al Liceo Artistico e pensava di fare la scenografa. Si è resa conto ben presto, però, che amava stare sul palcoscenico. Negli anni Settanta Jo frequentava i centri sociali, suonava la chitarra e compose i suoi primi testi. Ha iniziato la sua carriera come esponente della musica punk rock insieme alle Kandeggina Gang.

Disco music

Poi è passata al sound dance pop. È stata una delle prime artiste femminili a scrivere canzoni per sé affrontando anche temi forti in modo trasgressivo e provocatorio. Nel brano ‘Violentami’, che risale al 1981, la cantante parlava di una ragazza stuprata in metropolitana e giudicata dalla gente che commenta “se l’è cercata”. Un suo grande successo è stato quello del 1991, presentato in coppia con Sabrina Salerno nell’edizione di quell’anno di Sanremo, ‘Siamo donne’. L’anno successivo Jo Squillo avrebbe dovuto salire di nuovo sul palco dell’Ariston con ‘Me gusta il movimento’, ma fu scoperto che la canzone era già stata presentata in pubblico durante alcune esibizioni, dunque non si trattava di un inedito come viene richiesto dal regolamento della gara canora. La cantante fu squalificata.

Moda

Nel corso degli anni Duemila Jo Squillo ha lavorato sodo per il canale satellitare Tv Moda di Class, focalizzato sul fashion e sul lifestyle. Con questo progetto l’artista ha potuto portare avanti due sue grandi passioni, quella per lo spettacolo e l’intrattenimento e quella per le passerelle e le creazioni degli stilisti.

Attivismo

Jo Squillo è nota anche per il suo impegno nell’ambito della società civile. Fin dagli inizi della sua carriera è stata una fervente attivista per tematiche come l’ecologismo e la lotta al maschilismo. Nel 2013, Jo ha ideato e organizzato l’iniziativa ‘Wall of Dolls’, un'installazione permanente situata in Via Edmondo De Amicis a Milano con l’intento di denunciare il femminicidio e la violenza sulle donne. Successivamente, in altre città italiane, sono stati allestiti ulteriori ‘Muri delle bambole’. Per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma anche in altri momenti del dibattito legato alla cronaca e all’attualità, la Squillo è sempre in prima linea per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a queste tematiche.

Reality

Dopo ‘La Fattoria’ nel 2006, Jo Squillo è stata una concorrente dell’‘Isola dei Famosi’ nel 2019 solo per un breve periodo. Infatti, entrata due settimane dopo l'inizio del programma, la showgirl era stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. Nel 2021 ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’, dove ha fatto discutere per aver voluto affrontare tematiche importanti in un contesto leggero come quello (per esempio ha indossato il burqa durante una diretta per mantenere l’attenzione della situazione delle donne in Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani).

Tv

Sempre in tempi recenti, la Squillo ha fatto varie esperienze televisive, spaziando tra i generi: è stata anche tutor di moda per ‘Detto Fatto’ e ha partecipato a ‘Il grande gioco dell’oca’ e ‘Sanremo famosi’. L’abbiamo vista a ‘Tale e Quale Show’ duettare con Alessandra Mussolini sulle note di ‘Siamo donne’ e come concorrente a ‘Back to School’ nel 2023.

Vita privata

Oltre ai quarant’anni di carriera, nella vita di Jo Squillo c’è un altro importante capitolo che va avanti da quattro decenni: il legame con Gianni Muciaccia, conosciuto negli anni ’80 quando lui suonava nel gruppo Kaos Rock. La coppia non ha avuto figli. Si sa, però, che Jo ha una “figlia elettiva”, Michelle Masullo, che le ha fatto una sorpresa durante la partecipazione dell’artista al ‘Grande Fratello Vip’. Michelle, classe 1999, è una modella e una speaker. Jo ha spiegato che la giovane è entrata nella sua vita quando lei ha perso i suoi genitori e l’ha considerato un segno. Le due sono unite da un rapporto molto stretto. Jo si definisce la “diversamente mamma” di Michelle.