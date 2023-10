Jill Cooper, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello

Jill Cooper, americana di 55 anni, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Un volto noto e un nome che tanti telespettatori hanno sentito molte volte, ma che spesso si fatica a collocare nell’universo televisivo italiano. Le sue, infatti, sono sempre state ospitate e comparsate e anche nel caso delle sue televendite su Mediashopping, l’americana non si è quasi mai fatta conoscere particolarmente dal grande pubblico. Ora, invece, eccola in una nuova veste.

Chi è Jill Cooper? Nata negli Stati Uniti, è ormai una presenza fissa - seppur non sempre continuativa - dei programmi Mediaset e Rai. Il suo ruolo non è mai cambiato nel corso degli anni: personal trainer e insegnante di fitness.

L’abbiamo vista nelle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, quando ancora il talent show si chiamava Saranno Famosi, come insegnante proprio di fitness, ma anche in alcune puntate di varie edizioni del Grande Fratello, a Unomattina e a Detto Fatto in Rai.

Un personaggio trasversale, quello di Jill Cooper, che ha partecipato come concorrente anche a Pechino Express: ha fatto coppia con Antonella Elia nel 2017. E nella propria ha scritto anche diversi libri sul benessere e sul dimagrimento.

Il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello, che avviene insieme a quello del giornalista noto ultimamente più per le polemiche che innesca che per altro Giampiero Mughini e a quello di Mirko Brunetti, già fra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, porterà di certo una personalità frizzante, e intelligente, oltre che una buona dose di fitness nel reality show condotto da Alfonso Signorini.