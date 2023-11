Jared Leto scala l’Empire State Building per presentare il tour dei Thirty seconds to Mars

Jared Leto sull'Empire State Building di New York. Non come tutti i visitatori del mondo, ma a modo suo, nel modo in cui ha abituato tutti. Scalandolo dall'esterno. Il motivo è il lancio del tour mondiale della sua band, i Thirty seconds to Mars.

"Sono affascinato dall'Empire State Building, l'attrazione numero uno al mondo, sin da quando ero bambino. Non so se fosse il Guinness World Record, King Kong, ma qualcosa in questa struttura iconica ha sempre catturato la mia immaginazione. Costruita in soli 13 brevi mesi, in una delle più grandi città del mondo, è sempre stata per me un potente simbolo di tutte le possibilità della vita" ha spiegato Jared Leto.

i Thirty seconds to Mars sull'Empire State Building

Ma perché scalare proprio l'Empire State Building? "Sotto molti punti di vista, questo album riguarda il fatto di seguire i propri sogni e spingersi a fare ciò che potrebbe apparentemente essere impossibile. Scalare l'Empire State Building rientra sicuramente in quella categoria per me. Come fare il giro del mondo con mio fratello e condividere questi concerti ed esperienze indimenticabili con tutti voi" ha aggiunto il frontman dei Thirty seconds to Mars.

Un tour che prenderà il via a marzo e che porterà la band in giro per il mondo. I Thirty secons to Mars saranno anche in Italia. Due le tappe del tour nel nostro Paese: il 24 maggio 2024 a Bologna e il 25 maggio a Torino.