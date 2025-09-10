Jake La Furia ha un problema al concerto di Emis Killa: “Non va”. E manda tutti a quel paese

Milano, 11 settembre 2025 - Non è andato tutto liscio al concerto Em16, il concerto di Emis Killa a Fiera Milano Live. Un concerto che ha visto succedersi sul palco molti ospiti, con e senza il padrone di casa. Uno di questi è stato Jake La Furia. Il rapper e giudice di X Factor - la diciannovesima edizione del talent show di Sky Original prodotto da Fremantle prende il via oggi, giovedì 11 settembre, dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now - ha eseguito diversi brani con Emis Killa, ma anche uno con Lazza e un altro con Baby Gang.

“Prima di essere un rapper, tu eri anche un bravo writer. Ti va di farci vedere qualcosa?” è stata la richiesta del rapper brianzolo a quello milanese. E così Jake La Furia, dopo aver ricevuto le bombolette di vernice spray, si è avvicinato alla scenografia per iniziare il graffito. Ma nessuna delle tre bombolette provata stava funzionando.

Ecco quindi il gesto di stizza, mitigata poi con un sorriso, di Jake La Furia. Che prima ha mandato tutti a quel paese - non il pubblico, ma probabilmente chi non gli aveva fornito bombolette utilizzabili - e poi ha smesso di provare a disegnare con un eloquente: “Non va”.

Smessi i panni di writer, ha ripreso a rappare. E a quel punto è andato tutto decisamente molto meglio. La serata è continuata con Emis Killa e Jake La Furia che hanno interpretato con alchimia ed energia diversi brani diventati classiconi del rap moderno.