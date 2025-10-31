Italia’s got talent, stasera la finale

Milano, 31 ottobre 2025 – Appuntamento con la finale di Italia’s got talent questa sera. Oggi dalle 21.15 va in onda in diretta su Disney + l’ultima puntata di questa edizione del talent show. Proprio per la finale il pubblico sarà il giudice ultimo e avrà la possibilità di votare il vincitore con l’App di Italia's Got Talent, disponibile per il download su App Store e Google Play.

Prima della finale i giudici e i conduttori sono stati messi alla prova dai fan dello show. Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, oltre ai conduttori Aurora e Fru, sono diventati protagonisti di uno speciale video che li vede impegnati in una serie di prove originali e soprattutto imprevedibili, inviate dai fan in occasione di uno speciale casting, per ribaltare i ruoli e testare la loro capacità di improvvisazione.

I finalisti di questa edizione sono Akira, gli Aktitude, Alessandro Malerba, Michael Spaghetti, Shadow Ace, i Baby Dreamers, Adriano Moretti, il Taekwondo Demonstration Team, Dmytro e Joe Romano.