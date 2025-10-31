Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cori fascisti ParmaTrump UcrainaPonte sullo StrettoHalloween 2025Sinner Parigi
Acquista il giornale
SpettacoliItalia’s got talent, stasera la finale
31 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Italia’s got talent, stasera la finale

Italia’s got talent, stasera la finale

Su Disney + l’ultima puntata del talent show in diretta con possibile voto del pubblico da casa

Stasera la finale di Italia's got talent

Stasera la finale di Italia's got talent

Milano, 31 ottobre 2025 – Appuntamento con la finale di Italia’s got talent questa sera. Oggi dalle 21.15 va in onda in diretta su Disney + l’ultima puntata di questa edizione del talent show. Proprio per la finale il pubblico sarà il giudice ultimo e avrà la possibilità di votare il vincitore con l’App di Italia's Got Talent, disponibile per il download su App Store e Google Play.

Prima della finale i giudici e i conduttori sono stati messi alla prova dai fan dello show. Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, oltre ai conduttori Aurora e Fru, sono diventati protagonisti di uno speciale video che li vede impegnati in una serie di prove originali e soprattutto imprevedibili, inviate dai fan in occasione di uno speciale casting, per ribaltare i ruoli e testare la loro capacità di improvvisazione.

I finalisti di questa edizione sono Akira, gli Aktitude, Alessandro Malerba, Michael Spaghetti, Shadow Ace, i Baby Dreamers, Adriano Moretti, il Taekwondo Demonstration Team, Dmytro e Joe Romano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata