Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideManovra 2026Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Spettacoli‘Italia’s got talent’, aperti casting per sfidare giudici e conduttori
11 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. ‘Italia’s got talent’, aperti casting per sfidare giudici e conduttori

‘Italia’s got talent’, aperti casting per sfidare giudici e conduttori

Entro il 13 ottobre si potranno proporre prove alle quali si dovranno sottoporre i protagonisti del programma in onda su Disney +

Sarà possibile sfidare giudici e conduttori di 'Italia's got talent'

Sarà possibile sfidare giudici e conduttori di 'Italia's got talent'

Per approfondire:

Milano, 11 ottobre 2025 – Chiude il 13 ottobre il casting speciale di ‘Italia’s got talent’, lo show prodotto da Fremantle Italia e in onda su Disney +. Fino a quella data, infatti, sarà possibile incontrare i giudici e i conduttori del programma e metterli alla prova. Questo casting, infatti, prevede che a mettersi in gioco in prima persona siano proprio Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Frank Matano e i conduttori Aurora e Fru.

Come? Inviando la propria candidatura con un Direct Message su Instagram al profilo ufficiale @disneyplusit e proponendo le prove di talento più originali, leggere e divertenti con cui mettere alla prova giudici e conduttori. Nel messaggio non devono mancare nome, cognome, data di nascita, indirizzo di domicilio e indirizzo mail e/o numero di telefono di chi propone la prova, il nome del giudice o dei conduttori che si intende sfidare, una descrizione della prova di al massimo mille caratteri e, in un massimo di 500 caratteri, la motivazione per la quale quella prova potrebbe essere ideale per quel giudice o quel conduttore.

Coloro i quali verranno selezionati avranno l’opportunità di incontrare a Milano conduttori e giudici di ‘Italia’s got talent’. Le comunicazioni a chi sarà stato selezionato verranno inviate entro il 28 ottobre. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata