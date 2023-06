Isola dei Famosi, quando va in onda la semifinale: ecco la data

La semifinale dell'Isola dei Famosi è stata rinviata dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta lunedì 12 giugno dopo tre giorni di ricovero all'ospedale San Raffaele d Milano. Il palinsesto di tutte le reti televisive, in particolare di quelle di Mediaset, è stato stravolto proprio per far posto ai numerosi programmi di approfondimento dedicati al Cavaliere.

E quindi a "farne le spese" sono stati diversi programmi di intrattenimento, ovvero tutti quelli che sarebbero dovuti andare in onda lunedì 12 e martedì 13 giugno. E saranno sospesi anche diversi programmi previsti per mercoledì 14 giugno, giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Detto che l'Isola dei Famosi 2023 deve concludersi lunedì 19 giugno per una serie di contratti firmati e perché il lunedì seguente è già prevista in palinsesto la prima puntata di Temptation Island, cosa succederà nei prossimi giorni?

A chiarire la situazione è arrivato Fabio Alisei, collega radiofonico di Marco Mazzoli al quale dovrebbe fare una sorpresa proprio durante la prossima puntata. E che quindi si trova in Honduras da qualche giorno – visto l’obbligo di quarantena che ancora esiste - e lì dovrà restare ancora per un po’: "Il mio biglietto di rientro in Italia è stato spostato a sabato 17 giugno nella speranza che venerdì si riesca a fare la puntata in diretta e poi la finale lunedì" ha spiegato in una story su Instagram.

Sembra quindi confermato che la semifinale ci sarà - nelle ultime ore era stata ventilata anche l'ipotesi che si potesse passare direttamente alla finale - e che andrà in onda in diretta venerdì 16 giugno. La finale sarà regolarmente lunedì 19.

Intanto la produzione dell'Isola dei Famosi ha confermato che il televoto, che vede in nomination e quindi a rischio eliminazione Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, è ancora in corso e vi rimarrà fino alla prossima puntata. I naufraghi sono stati informati della scomparsa di Berlusconi nella giornata di ieri dall'inviato Alvin.