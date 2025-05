Isola dei Famosi: eliminati, nominati e le polemiche di Mario Adinolfi. Cosa è successo a Carly

Un’eliminazione, l’ingresso di tre nuovi concorrenti e nuove nomination hanno caratterizzato la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 28 maggio. Il programma condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli deve obbligatoriamente iniziare a macinare risultati importanti. Il rischio di chiusura anticipata è dietro l’angolo.

In nomination al termine della puntata di mercoledì 21 maggio erano finiti Mirko Frezza, Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. Il televoto ha deciso che l’eliminata della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 è Alessia Fabiani.

Dalla quarta puntata, all’Isola dei Famosi torna l’Ultima Spiaggia. Ovvero la possibilità per chi viene eliminato di rimanere in gioco ma vivendo a mo’ di Tom Hanks in ‘Cast away’ da solo su una spiaggia diversa da quella nella quale vive il resto del gruppo. Alessia Fabiani sceglie di non andarsene sull’Ultima Spiaggia e di tornare direttamente in Italia.

Omar Fantini all'Isola dei Famosi 2025

Ad essere arrivati in finale per la Prova Leader in settimana erano stati Omar Fantini e Teresanna Pugliese. E a vincere a sorpresa è proprio lei: la nuova leader è Teresanna Pugliese.

I nominati al termine della puntata di mercoledì 28 maggio dell’Isola dei Famosi sono Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso.

Mario Adinolfi polemico all'Isola dei Famosi 2025

Come era ampiamente prevedibile, Mario Adinolfi e la sua voglia irrefrenabile di innescare polemiche su ogni cosa. E così, dopo Loredana Cannata e Carly Tommasini, ad essere finite al centro delle provocazioni di Mario Adinolfi sono state Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese. Guardacaso, ancora una volta due donne.

Carly Tommasini ha avuto problemi medici, ovvero un’infezione: “Sto meglio rispetto ai giorni scorsi. Sono stata portata in ospedale, abbiamo fatto degli accertamenti e abbiamo convenuto che siccome il mio corpo è molto debole adesso dobbiamo sospendere il mio percorso all’interno dell’Isola dei Famosi”. Carly Tommasini è la settima naufraga a ritirarsi.

Per ora siamo a quota sei naufraghi ritirati in questa edizione dell’Isola dei Famosi. Per reintegrare un cast che sta iniziando a fare acqua da tutte le parti, ecco la decisione di far entrare tre nuovi naufraghi: Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis. Quest’ultima ha paura dell’acqua. E abbiamo detto tutto.. “Siamo carichi, non vi deluderemo” hanno assicurato alla conduttrice Veronica Gentili. Chissà se fra loro tre ci sarà uno dei nuovi ritirati di questa strana edizione del programma.