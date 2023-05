Isola dei Famosi 29 maggio: la chiusura anticipata, la “vendetta” e chi può uscire

La tensione non manca in Honduras. Ancora litigi all'Isola dei Famosi e a scaldare l'atmosfera è arrivato anche l'annuncio da parte della produzione del surviving show di Canale 5 che il programma non sarà prolungato oltre la metà di giugno. Nella settima puntata del Serale dell’Isola dei Famosi 2023 può davvero succedere di tutto. Almeno si spera, visto che questa è una delle edizioni più noiose degli ultimi anni.

Gli ascolti

L'Isola dei Famosi era partita bene: 23,33% di share durante la prima puntata, con un lieve calo - 22,5% - nella seconda. La discesa, però, è stata continua e si è arrivati anche sotto il 18%. Terza puntata con il 17%, quarta con 19,6%, quinta con il 18,30% e sesta con il 18,68%. Un cedimento che ormai è diventato una regola e che di certo non potrebbe giustificare il prolungamento di quella che più che una trasmissione si profila come una vera sofferenza dal punto di vista degli ascolti.

Chiusura anticipata

Proprio dagli ascolti è arrivata la decisione di non prolungare l'Isola dei Famosi, lasciando la chiusura a metà giugno. Non facendo quindi entrare i nuovi concorrenti avrebbero dovuto fare ingresso nel surviving show oltre quella data o, comunque, poco prima del termine. Che possa essere la fine di un'epoca? La speranza è che sia la fine degli abbandoni facili della gara e la conclusione anche dell'era dei finti volti noti. Il cast di quest'anno, come era avvenuto nella passata edizione, non appassiona il pubblico perché non contiene veri "famosi". E, ancora peggio, contiene quelli che ormai sono diventati professionisti dei reality show. Che il pubblico italiano - diverso è all'estero, in Inghilterra o negli Stati Uniti ad esempio - non apprezza.

I nominati

In nomination questa settimana ci sono Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli, Pamela Camassa e Luca Vetrone. Proprio quest'ultimo potrebbe essere l'eliminato della settima puntata del Serale dell'Isola dei Famosi, visto che non ha una fanbase così sviluppata come è quella degli altri naufraghi.

La vendetta di Helena Prestes

Helena Prestes, modella brasiliana che ha fatto particolarmente discutere durante tutte le puntate dell'Isola dei Famosi per il suo carattere decisamente fumantino e per le numerose polemiche che si sono create attorno alla sua figura, è finita sull'Isola di Sant'Elena al termine dell'ultima puntata e questa sera avrà l'occasione di "vendicarsi" di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Ovviamente tutto viene fatto per fare in modo che la stessa Helena possa ancora creare dinamiche all'interno di un gruppo che di fatto è tenuto in piedi da Marco Mazzoli e pochi altri.