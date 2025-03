Isola dei Famosi, Veronica Gentili ufficiale alla conduzione: quando comincia

Milano, 20 marzo 2025 – L’Isola dei Famosi torna. E lo fa con una conduzione tutta nuova: quella della giornalista, già in tv con Le Iene, Veronica Gentili.

“A maggio, in prima serata su Canale 5, riparte L’Isola dei Famosi con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione. La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria” affermano da Mediaset.

Si parte a maggio, quindi, subito dopo la conclusione di The Couple, lo spin-off del Grande Fratello che sarà condotto da Ilary Blasi da inizio aprile per circa un mese.

Quella dell’Isola dei Famosi che prenderà il via a inizio maggio dovrà obbligatoriamente essere un’edizione della svolta per questo programma. Dopo il tonfo della passata edizione con Vladimir Luxuria alla conduzione e i disastrosi opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, il surviving game deve fornire al pubblico una narrazione e dei protagonisti ben diversi per riuscire ad ottenere risultati migliori in termini di ascolti tv.