Isola dei Famosi, stasera la semifinale con doppia eliminazione: chi rischia e possibili finalisti

Manca una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi 2025. Un’edizione che per certi versi ha deluso le aspettative - tanto da far propendere i vertici Mediaset per una chiusura anticipata, seppur di pochi giorni, del programma - e che ora si avvia alla conclusione incoronando mercoledì 2 luglio un vincitore o una vincitrice di cui nessuno si ricorderà. E questo perché l’edizione dell’Isola dei Famosi che si sta per concludere non è riuscita a fornire contenuti inattesi al pubblico: tutto è sembrato piatto, noioiso, previsto e prevedibile. Il 2 luglio si chiude l’Isola dei Famosi del già visto. Oggi mercoledì 25 giugno in Prima serata su Canale 5 Veronica Gentili, con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli, conduce la semifinale dell’Isola dei Famosi 2025.

Jasmin Salvati, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso: chi andrà in finale all'Isola dei Famosi 2025?

Al televoto dopo le nomination della puntata di settimana scorsa erano finiti Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani. Proprio quest’ultima ha maggiori possibilità di essere eliminata dal surviving game, viste le numerose discussioni – una delle ultime ha visto Teresanna Pugliese commentare: “Sei stata zitta un mese, proprio adesso devi cominciare a dire la tua su tutto?” – di cui è stata protagonista negli ultimi giorni.

Nella semifinale di oggi mercoledì 25 giugno si svolgerà una doppia eliminazione: due naufraghi dovranno abbandonare l’Isola a una sola settimana dalla finale. La motivazione è abbastanza evidente: sfoltire il cast in vista dell’imminente finale.

Chi potrebbe andare in finale all’Isola dei Famosi 2025? Mario Adinolfi, Paolo Vallesi, Teresanna Pugliese e Jey Lillo sono possibili finalisti. Per Dino Giarrusso e Omar Fantini sarà interessante capire quali saranno le possibili “ulteriori sanzioni” annunciate dallo Spirito dell’Isola dopo la rissa in diretta alla quale i due naufraghi hanno dato vita nella precedente puntata del Serale del programma. A rischio eliminazione potrebbero esserci Patrizia Rossetti, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Jasmin Salvati.