Isola dei Famosi, perché non va in onda lunedì 23 giugno: quando sarà la prossima puntata

L’Isola dei Famosi 2025 cambia ancora: non più due puntate dell’appuntamento serale a settimana, ma una sola. Perlomeno per la settimana che inizia domani, lunedì 23 giugno. Proprio domani sera, infatti, il surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli su Canale 5 non andrà in onda. Cambia ancora la programmazione dell’Isola dei Famosi 2025, che a questo punto comincia a fare seriamente il conto alla rovescia verso la finale. L’ultima puntata di questa edizione andrà in onda mercoledì 2 luglio. Potrebbero mancare, quindi, una o due puntate all’ultimo atto.

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 25 giugno e i motivi sono diversi: anzitutto capire cosa fare con lo spinoso caso della rissa avvenuta in diretta nella puntata di mercoledì 18 giugno fra Dino Giarrusso e Omar Fantini. Quest’ultimo è già stato sospeso dalla qualifica di leader della settimana, ma non può bastare e per questo sono stati annunciati altri provvedimenti. Che devono inevitabilmente coinvolgere anche Dino Giarrusso.

Un’altra questione fondamentale è la controprogrammazione: l’Isola dei Famosi ormai si è stabilizzata attorno al 14% di share, un risultato che di certo non può far gioire i vertici Mediaset. Ecco quindi che evitare uno scontro con Raiuno e ‘Noos’ di Alberto Angela proprio lunedì 23 giugno potrebbe rivelarsi un’ottima scelta. Il rischio di una sonora batosta in termini di ascolti tv da parte del programma di divulgazione scientifica ai danni proprio del surviving game è più che concreto.

Ultimo, ma non per importanza, dato fondamentale è quello delle dinamiche con le quali riempire le puntate del Serale: questa è un’edizione dell’Isola dei Famosi abbastanza povera di contenuti e idee realmente nuove per una puntata settimanale, figuriamoci per due. Da qui la scelta: si torna a un solo appuntamento in attesa della finale.