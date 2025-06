Isola dei Famosi, le confessioni di Paolo Vallesi e la crisi di Cristina Plevani

All’Isola dei Famosi 2025 esistono personaggi che cercano di fare i leader e personaggi che lo sono sin dai primi giorni. Paolo Vallesi e Cristina Plevani sono fra questi ultimi. La naufraga bresciana è protagonista di alcune discussioni, come quella per la nomination data all’attrice Loredana Cannata, mentre il cantante toscano è un po’ più defilato.

Nelle ultime ore, tuttavia, Paolo Vallesi si è lasciato andare ad alcune confidenze con gli altri naufraghi. “Io dall’età di 3 anni ho sempre portato gli occhiali e questo mi ha portato diverse prese in giro da parte dei miei amici – ha raccontato -. Questo ha fatto diventare me un bambino estremamente timido, incapace di relazionarsi con il mondo che lo circondava. Un bel Natale mi ritrovo questa tastiera e lì accade quello che per me è un miracolo perché ognuno di noi ha un dono e se ha fortuna riesce a scoprirlo. A volte invece non si scopre mai, a volte si perde. Però a me come ho messo le dita su quei tasti è partito un brivido che non so spiegare. Ho capito che quello era il mio sfogo per riuscire anche a rifarmi con i miei amici. Mi vedevano come uno sfigato. Io lì ho sentito che potevo essere una persona non solo normale, ma forse anche di potermi esprimere”.

Più volte durante questo mese di Isola dei Famosi, Cristina Plevani si è invece trovata a fare i conti con le proprie emozioni. Che, esplodendo, l’hanno portata a mostrarsi in tutte le sue fragilità. E anche nelle ultime ore la bresciana è scoppiata in un pianto.

Cristina Plevani in crisi all'Isola dei Famosi 2025

“Devi essere orgogliosa di quello che sei, con tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti. La qualità più bella è quella di riconoscere i nostri limiti. Non la nostra intelligenza, i nostri limiti. Saperli affrontare e saper essere umili. Nessuno è perfetto” l’ha rincuorata Patrizia Rossetti.