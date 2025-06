Isola dei Famosi: nominati, eliminato e le lacrime di Teresanna

Una puntata dell’Isola dei Famosi lenta, quella di lunedì 16 giugno. Lenta e con dinamiche sin troppo prevedibili: la settima puntata del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura, l’inviato quasi trasparente Pierpaolo Pretelli e l’opinionista per una sera Selvaggia Lucarelli.

Ad essere andati al televoto al termine della scorsa puntata erano stati i nominati Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Balestreri. Ad essere eliminata all’inizio della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 è proprio Chiara Balestreri. Tutto come da pronostico della vigilia di questa puntata. L’eliminazione di Chiara Balestreri, la quale sceglie di non rimanere sull’Ultima Spiaggia, getta nello sconforto l’amica Teresanna Pugliese. Che ora ha ben pochi alleati in Honduras.

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 18 giugno.

Alcuni naufraghi hanno potuto incontrare i parenti

In Honduras sono arrivati la sorella di Loredana Cannata, la moglie di Omar Fantini, il fratello di Jey Lillo e il marito di Teresanna Pugliese. Omar Fantini e la moglie Zara superano la prova e possono quindi trascorrere 24 ore insieme sull’isola. Teresanna Pugliese, dopo aver urlato e pianto come neanche Wanna Marchi dei tempi d’oro quando qualcuno le aveva rubato la giacca, incontra il marito e rinuncia per un paio di giorni – fino alla puntata successiva e questo fa capire quanto tutto questo teatrino sia una baggianata – alla strumentazione per la pesca per tutto il gruppo pur di stare 24 ore con il marito. Mario Adinolfi e Mirko Frezza hanno potuto parlare in videochiamata con le rispettive mogli sacrificando una certa quantità di riso per il gruppo. Il primo utilizza due porzioni di riso, il secondo solo mezza. Anche i quattro naufraghi dell’Ultima Spiaggia – Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati e Alham El Brinis – hanno dovuto affrontare una prova per permettere a uno di loro di incontrare un parente: “la Giss”, ovvero un altro prodotto di Italia Shore”, arrivata per Jasmin Salvati. “La Giss” si presenta in spiaggia con unghie che neanche Elenoire Ferruzzi e indossando stivali in stile Barbie Luci di Stelle. Un distillato di appariscenza. Jey Lillo e Loredana Cannata hanno potuto incontrare rispettivamente il fratello e la sorella dopo aver superato una prova alimentare. E di nuovo fiumi di lacrime. Tutto estremamente noioso e prevedibile. Loredana Cannata e la sorella Mary perdono la prova e quindi a fare l’aperitivo insieme sono i fratelli Lillo.

A finire in nomination al termine della settima puntata dell’Isola dei Famosi sono Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza.

A vincere per la sesta volta su sette la Prova Leader è Omar Fantini.