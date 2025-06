Isola dei Famosi: la rissa in diretta, i nominati e gli eliminati

Ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025. Quella andata in onda mercoledì 18 giugno è stata una puntata nella quale il surviving game di Canale 5 ha mostrato tutti i limiti di un’edizione che avrebbe meritato maggiore fortuna. Perché un’edizione dell’Isola dei Famosi senza polemiche inutilmente accese, senza discussioni oltre i toni della civiltà, senza doppi sensi continui “alla Ilary Blasi” avrebbe dovuto avere una migliore valorizzazione.

Il problema, ormai è chiaro, è il format in sè: stantio, prevedibile, già visto in ogni singolo episodio. E quindi del tutto noioso.

Ad essere finiti in nomination dalla puntata di soli due giorni prima, ovvero di lunedì 16 giugno, erano stati Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Quest’ultima aveva scampato l’ultima nomination, ma si è poi ritrovata al televoto. Ad essere eliminato è stato Mirko Frezza, che ha rinunciato all’Ultima Spiaggia. La conduttrice Veronica Gentili ha poi aperto anche un televoto flash fra gli abitanti dell’Ultima Spiaggia: Dino Giarrusso, Jasmin Salvati, Alham El Brinis e Paolo Vallesi. Ad essere eliminato è stata Alham El Brinis. Con questo televoto flash, anche gli altri naufraghi sono venuti a conoscenza dell’esistenza dell’Ultima Spiaggia. Luogo che novità non è, visto che è una caratteristica ormai di ogni edizione del surviving game.

Giuseppe Cruciani e il comico Scintilla hanno fatto rimpiangere Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionisti per una sera.

La moglie di Dino Giarrusso

Durante una delle prove in diretta fra Omar Fantini e Dino Giarrusso sono volati gesti e parole grosse. "Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo m...a, ti tengo venti minuti sott'acqua, ti ammazzo'. Da contratto, non si potrebbe minacciare un'altra persona" è stata l’accusa di Giarrusso. "Lui invece che dirlo, l'ha fatto. Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, immediatamente dopo l'ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro" ha ribattuto Fantini -. Ho sbagliato, ma meglio di un uomo che tira per il collo una donna". È molto brutto quello che abbiamo visto. Siete tutti adulti e vaccinati, pensiamo che potete mettervi a fare una partita di mini pallanuoto senza prendervi per il collo" è stato poi l’intervento della conduttrice Veronica Gentili. "Non lo permetto a nessuno, qua partono le denunce” ha ribattuto la moglie di Dino Giarrusso che di mestiere fa l’avvocato. Insomma, una serata tranquilla.

Ad essere nominati al termine della puntata di mercoledì 18 giugno sono stati Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti.

Anche in questa puntata ad aggiudicarsi la Prova Leader è stato Omar Fantini. E il fatto che non ci sia un turnover neppure da questo punto di vista dice molto di quanto ormai le dinamiche e le prove non abbiano alcuna capacità di sorprendere il pubblico.

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 andrà in onda mercoledì 2 luglio, la prossima puntata del programma invece è prevista per lunedì 23 giugno in Prima serata su Canale 5.