Isola dei Famosi, eliminati e nominati: la sfuriata di Simona Ventura contro Jasmin Salvati

Una quinta puntata spartiacque, quella dell’Isola dei Famosi di mercoledì 4 giugno. Due eliminati, nuovi nominati, una Prova Ricompensa impegnativa e una Prova Leader. Oltre a una serie di polemiche, a tratti anche evitabili: questo è il bilancio della quinta puntata del surviving game di Canale 5 condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli. Una puntata spartiacque per quanto riguarda gli ascolti tv: l’Isola dei Famosi deve invertire la rotta obbligatoriamente per scongiurare il rischio di chiusura anticipata.

Polemiche fra i naufraghi nella puntata di mercoledì 4 giugno dell'Isola dei Famosi 2025

Al centro del dibattito è stato Dino Giarrusso: “Prima era quello che metteva i puntini sulle “i”, poi è diventato sempre più pressante anche per le nomination. Ha un aneddoto per ogni discussione” hanno ammesso Omar Fantini e Cristina Plevani. “Dino, questa settimana non ha detto che dirigi anche un giornale?” ha rincarato la dose l’opinionista Simona Ventura. “Non avete mostrato chi mi ha sostenuto, come Jasmin” punta il dito Giarrusso. Chiaramente le posizioni sono inconciliabili.

“Devi chiedere scusa immediatamente a Chiara Balistreri, non puoi affermare che lei è qui per visibilità quando è stata massacrata dal suo ex fidanzato” ha tuonato Simona Ventura nei confronti di Jasmin Salvati. “Mi dispiace, mi prendo tutte le colpe” ha risposto la naufraga. Ma solo dopo la sfuriata dell’opinionista.

I nominati dalla puntata di mercoledì 28 maggio erano stati Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. Proprio quest’ultimo è stato il primo eliminato della puntata di mercoledì 4 giugno. Nel corso della serata, però, è stato aperto dalla conduttrice Veronica Gentili anche un televoto flash fra Jasmin Salvati e Alham El Brinis dopo una reazione a catena partita dalla leader Teresanna Pugliese. A non essere stati salvati dal gruppo erano stati Jey Lillo, Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Alham El Brinis. Una particolarità: solo Loredana Cannata non fa parte dei nuovi arrivati. Si sfidano a duello Loredana Cannata e Jasmin Salvati e a vincere è l’attrice. Che si salva dal televoto flash. Tocca poi a Jey Lillo contro Alham El Brinis. Vince il primo. La seconda eliminata della serata è stata Alham El Brinis. Dino Giarrusso accetta di rimanere sull’Ultima Spiaggia.

A finire in nomination, e quindi al televoto, al termine della puntata di mercoledì 4 giugno dell’Isola dei Famosi sono stati Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese.

A sfidarsi per il titolo di leader di questa settimana sono stati Omar Fantini e Chiara Balistreri. E al termine di una prova molto tirata dell’Uomo Vitruviano a vincere è Omar Fantini, che torna leader per la quarta volta dopo una sola settimana di assenza.