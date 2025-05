Isola dei Famosi, scappano tutti: Camila Giorgi, Spadino e Nunzio nuovi ritirati. I nominati e il leader

Tre nuovi ritiri, nessun eliminato, nuove nomination, nuovi concorrenti e alcune polemiche hanno caratterizzato la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 21 maggio. Una serata nella quale come di consueto si sono visti i due gruppi, quello dei Senatori e quello dei Giovani, affrontarsi a viso aperto tanto per quanto riguarda la prova ricompensa quanto per le schermaglie e le polemiche in merito al tanto conteso fuoco. Polemiche sul fuoco che sono state infinite: se ne è parlato per oltre mezz’ora. Al termine della puntata, i gruppi sono stati riuniti: non più Giovani e Senatori.

Veronica Gentili, conduttrice dell'Isola dei Famosi 2025

Al televoto al termine della puntata di lunedì 12 maggio erano finiti Carly Tommasini, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Leonardo Brum. Quest’ultimo, però, ha deciso nel corso della settimana di ritirarsi dall’Isola dei Famosi - la stessa decisione è stata presa da Angelo Famao - e quindi il televoto è stato annullato. Nessun naufrago, quindi, è stato eliminato durante la puntata di mercoledì 21 maggio.

La ex tennista Camila Giorgi ha vissuto un momento di difficoltà fisica nei giorni scorsi, tanto da aver bisogno dell’aiuto del medico. Tuttavia, il motivo per cui ha dovuto allontanarsi dalla playa è stato di tipo familiare. “Camila Giorgi sta affrontando alcune difficoltà personali e familiari, perciò momentaneamente non è qui con noi” ha spiegato la conduttrice Veronica Gentili durante la diretta di mercoledì 21 maggio. “La tua famiglia in Argentina ha bisogno di te per motivi di salute e quindi credo che in situazioni del genere è giusto che tu vada via” ha poi aggiunto parlando con la stessa Camila Giorgi. Ufficializzando il ritiro della ex tennista dall’Isola dei Famosi 2025.

Anche nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2025 la Prova Ricompensa ha visto sfidarsi i Senatori e i Giovani in quiz di cultura generale. A vincere è stato ovviamente il gruppo dei Senatori. La ricompensa è stata la possibilità di mangiare degli spaghetti al pomodoro. Ovviamente accade una nuova scorrettezza: Omar Fantini passa gli spaghetti a Carly Tommasini. “Simona, fanno come gli pare questi” sottolinea Veronica Gentili a Simona Ventura. Ovviamente non viene preso alcun provvedimento.

Spadino all'Isola dei Famosi 2025

A disputare la Prova Leader per il gruppo dei Senatori sono stati Omar Fantini e Loredana Cannata e a confermarsi leader è stato ancora Omar Fantini. Alla terza settimana in questo ruolo. Spadino e Nunzio avrebbero dovuto disputarla per il gruppo dei Giovani, ma lo spirito dell’Isola ha deciso di cancellarla per loro dopo i fatti accaduti nella notte fra martedì 20 e mercoledì 21 maggio: le loro discussioni nella zona tecnica con la produzione per la mancanza di cibo. “Se non ci date da mangiare, ce ne andiamo” hanno minacciato i due naufraghi. "Non ho minacciato, se vogliamo fare audience su di me è un’altra storia” ha aggiunto Spadino. Suscitando l’irritazione, legittima, della conduttrice Veronica Gentili: “Non avrò un picco di ascolti per questo”. “Io sono stato in comunità, di sicuro questa esperienza all’Isola dei Famosi non mi serve per trovare me stesso” ha proseguito Spadino. “Io voglio andare a casa perché non sono più me stesso” ha aggiunto Nunzio Stancampiano. I due alla fine di questo teatrino si ritirano dall’Isola dei Famosi 2025. E siamo a cinque ritiri totali: Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgi – unica con una motivazione valida -, Nunzio Stancampiano e Spadino.

A finire in nomination al termine della terza puntata del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli sono stati Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza.