Isola dei Famosi, stasera doppia eliminazione: chi rischia

L’Isola dei Famosi 2025 ha ad oggi un unico obiettivo: evitare la chiusura anticipata del programma. Rischio che si è fatto concreto dopo la puntata di mercoledì 27 maggio, che ha fatto registrare quasi sei punti percentuali di share in meno rispetto a quella d’esordio. Dal 18,9%al 13,3% nel giro di quattro puntate è un calo che potrebbe risultare inaccettabile per Mediaset e per la produzione del surviving game. Che quindi hanno deciso di correre ai ripari movimentando un po’ il programma con una doppia eliminazione che andrà in scena nella puntata di stasera, mercoledì 4 giugno.

Dino Giarrusso al televoto all'Isola dei Famosi 2025

A finire in nomination alla fine della quarta puntata dell’Isola dei Famosi erano stati Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi. Se si considera che la prima era stata salvata dal televoto e che l’ultimo ha già passato indenne alcuni televoti, appare scontata l’eliminazione di Dino Giarrusso da parte del pubblico. Chi sarà il secondo escluso? Probabile che a rischio eliminazione finiscano di nuovo Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi, insieme a Chiara Balistreri e Jasmin Salvati. Il litigio degli ultimi giorni fra queste due naufraghe ha creato un certo scompiglio e quindi potrebbero essere loro le scelte da parte degli altri naufraghi.

Il dato di fatto, però, è che esiste l’Ultima Spiaggia e quindi i concorrenti eliminati potrebbero decidere di approdare comunque lì.

Le motivazioni della doppia eliminazione di questa sera sono duplici: iniziare a sfoltire in vista proprio di una rimodulazione delle puntate e di un anticipo della data di fine programma e cercare di movimentare un po’ le dinamiche all’interno dei nufraghi. Il dato di fatto è che i tre ingressi di settimana scorsa – Jasmin Salvati, Jey Lillo e Alham El Brinis – non hanno portato la linfa vitale che ci si attendeva. E quindi ora bisogna correre ai ripari.