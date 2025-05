Disastro Isola dei Famosi, ascolti ancora in calo: rischio di chiusura anticipata

Rischio di chiusura anticipata per l’Isola dei Famosi 2025? A giudicare dalla parabola discendente degli ascolti tv del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista, e di fatto co-conduttrice, Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli, sembrerebbe di sì.

Simona Ventura, opinionista dell'Isola dei Famosi 2025

La prima puntata aveva fatto registrare il 18,9% di share con una media di 2 milioni 39mila spettatori, poi ecco il calo: seconda puntata con il 17,5% di share e 2 milioni 49mila telespettatori e terza addirittura al 15,66% e un milione 891mila spettatori. La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella in onda mercoledì 28 maggio, ha fatto registrare uno share del 13,3% e un’audience di 1 milioni 788mila spettatori. Dopo quattro puntate, e quindi dopo più di 20 giorni dall’inizio della nuova edizione, appare chiaro che una svolta al surviving game di Canale 5 non potrà arrivare. Che sia necessario ripensare anche a questo format?

Continua, nonostante la mossa poco apprezzata dal pubblico della messa in onda “a reti unificate” dei giorni scorsi, il momento non felice dal punto di vista degli ascolti tv per ‘Like a star’ condotto da Amadeus. Che ha ottenuto un di share del 2,4% e un’audience di soli 417mila spettatori.

A vincere la Prima serata di mercoledì 28 maggio è stato nientemeno che un film che uscito ben 35 anni fa e riproposto in televisione già almeno un centinaio di volte: ‘Pretty woman’. Il film trasmesso su Raiuno ha conquistato il 15,8% di share e una media di 2 milioni 622mila telespettatori. Debacle totale, quindi, per Mediaset: un prodotto “nuovo” su Canale 5 si fa battere, peraltro in malo modo, da un film i cui costi di messa in onda sono già stati ampiamente ammortizzati dalla Rai. Raitre con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato la stessa media di “teste” dell’Isola dei Famosi: un milione 730mila e uno share, però, del 10,7%.