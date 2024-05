Isola dei Famosi 29 maggio: nominati, eliminati e chi è il primo finalista

Terzultima puntata dell'Isola dei Famosi 2024: cosa è successo nella serata di mercoledì 29 maggio? Di tutto. Dalle polemiche a due eliminazioni passando sino alla definizione del nome del primo finalista. Il surviving show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria si avvia infatti finalmente e stanchissimamente verso la conclusione.

Mancano soltanto due puntate alla fine del programma: la finale dell'Isola dei Famosi 2024 si svolgerà mercoledì 5 giugno. Un'edizione che non si farà di certo ricordare. Anzi, che in realtà sarà ricordata per gli ascolti televisivi peggiori di sempre.

Sono state due le naufraghe eliminate durante la terzultima puntata: la prima è stata Linda Morselli. Che, peraltro, non ha lasciato alcun segno su questa edizione di un programma che già di per sè non lascerà alcun segno.

Il televoto flash aperto durante la puntata ha visto poi a rischio eliminazione Khady Gueye, Karina Sapsai, Artur Dainese ed Edoardo Franco. Il pubblico salva subito Edoardo e Karina. La seconda eliminata della terzultima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 è Khady Gueye. La quale dà il bacio di Giuda a Karina Sapsai.

Non solo eliminati: durante la puntata di mercoledì 29 maggio è stato decretato anche il nome del primo finalista di questa edizione fra Edoardo Stoppa, vincitore della prova leader, e Matilde Brandi. I due concorrenti, che hanno comunque l’immunità, si sfidano nella prova del “naufrago vitruviano” e alla fine a resistere di più è Edoardo Stoppa. Che diventa quindi il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2024.

Poi spazio alle nomination di questa puntata. Nomination particolarmente importanti, visto che il pubblico è chiamato a decidere con il televoto chi dovrà rinunciare alla possibilità di vincere l’Isola dei Famosi 2024 a un passo dalla puntata finale. I nominati del gruppo sono Karina Sapsai e Samuel Peron, Artur Dainese quello invece del leader Edoardo Stoppa.