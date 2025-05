Isola dei Famosi 2025, in arrivo un altro ritiro?

Allarme rosso all’Isola dei Famosi: fra pochi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità del settimo ritiro di questa, peraltro appena cominciata, edizione. Il surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista, a tratti anche co-conduttrice di fatto, con l’inviato Pierpaolo Pretelli ha già perso Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgi - a oggi unica naufraga ritirata per motivi familiari non rinviabili -, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti nell’arco delle prime tre puntate del Serale. E mercoledì 28 maggio potrebbe arrivare un nuovo abbandono.

Ad annunciare l’intenzione di lasciar perdere il gioco in Honduras e tornare in Italia è stato in diretta alla postazione Nomination in Palapa l’attore Mirko Frezza. Il quale ha sottolineato, come aveva fatto peraltro Spadino pochi minuti prima riferendosi a se stesso, di essere convinto di non trovarsi nel proprio “habitat naturale”. “Questo posto non fa per me” hanno affermato entrambi. Solo che Spadino ha lasciato l’Isola dei Famosi, Mirko Frezza invece ha scelto - ovviamente dopo aver parlato con i parenti in studio e quindi aver ragionato, come ormai è consuetudine, anche sul rischio di dover pagare una penale in caso di ritiro dal programma - di rimanere all’Isola dei Famosi per un’altra settimana. Mercoledì 28 maggio, quindi, l’attore comunicherà la propria decisione.

Le motivazioni alla base della crisi di Frezza sono da ricercare nei litigi con l’attrice Loredana Cannata. Litigi a colpi di “Tu non puoi capire da dove arrivo io”, “Tu preferisci gli animali alle persone”. Insomma, tutti confronti dal contenuto molto profondo e importante. E se pensiamo che quella fra Frezza e Cannata è una delle dinamiche più interessanti di questa edizione dell’Isola dei Famosi…