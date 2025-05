Isola dei Famosi 2025, lite per il fuoco. Nuovi ritirati?

Siamo ancora lontani dal record - nella sedicesima edizione, quella del 2022, erano stati ben 10 -, ma il surviving game l’Isola dei Famosi 2025 rischia di trasformarsi nel film ‘La grande fuga’ del 1963. I primi due concorrenti si sono ritirati dopo circa una settimana, il primo addirittura due volte: sono Angelo Famao e Leonardo Brum. Chiaramente i due avevano assicurati alla conduttrice Veronica Gentili e alla produzione che assolutamente sarebbero arretrati dai loro propositi ed ecco tre giorni dopo arrivare il ritiro ufficiale. Rendendo di fatto inutile la loro partecipazione flash al programma di Canale 5.

Nella puntata in onda oggi, mercoledì 21 maggio, dalle 21.20 su Canale 5 potrebbero arrivare nuovi abbandoni. Anche se, più probabilmente, se nuovi ritiri dovessero esserci saranno ufficializzati durante la settimana. Viste le uscite inattese, dovrebbero entrare nuovi concorrenti. Ovviamente anche in questo caso si tratta di illustri sconosciuti e quindi il surviving game condotto da Veronica Gentili non avrà lo scossone che sarebbe necessario per ottenere un programma di successo.

Chi sono i naufraghi che potrebbero decidere di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025? In pole position c’è quell’Antonella Mosetti che già nella puntata di lunedì 12 maggio aveva manifestato la volontà di lasciare l’Honduras, salvo poi essere fermata da figlia e fratello e dal pensiero, mai esplicitato ma sempre sottotraccia, della penale da pagare in caso di ritiro volontario.

Anche Simone Bragelli, conosciuto sui social e in Italia Shore come “Spadino”, sta cominciando a capire che, udite udite, “in spiaggia con la fame si vive malissimo”. D’altro canto, è stato chiaro sin dalla seconda puntata che Spadino a inizio programma non avesse capito minimamente dove si trovasse.

La terza a mollare il colpo potrebbe essere Patrizia Rossetti: “Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza. Non riesco a fare niente, mi sento impotente. Anche quel poco che potrei fare non riesco a farlo, a livello psicologico non ci sono, mi manca il feeling con quest’isola, non so perché. Evidentemente, perché non si può avere feeling con tutto. Ognuno ha i propri limiti”.

Gli ultimi giorni all'Isola dei Famosi sono stati scossi non solo dalle raffiche di lamentele e possibilità di ritiro, ma anche da litigi: uno su tutti, quello fra il gruppo dei Senatori e quello dei Giovani in merito alla gestione del fuoco. In sostanza i Senatori hanno concesso un’ora al giorno di utilizzo del fuoco ai Giovani, i quali hanno deciso di usare senza criterio la legna. Ne sono conseguite diverse discussioni, di cui si parlerà anche nella puntata di oggi 21 maggio.