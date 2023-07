Iron Maiden in concerto a Milano il 15 luglio: canzoni in scaletta e biglietti last minute

Milano, 14 luglio 2023 – I fan del rock ‘n roll fremono per il ritorno degli Iron Maiden in Italia: il 15 luglio la band statunitense calcherà il palco dell’Ippodromo SNAI di San Siro in Via Diomede 1 per l’unica tappa del suo attuale tour mondiale. C’è grande attesa, in modo particolare, anche per un altro motivo: i seguaci del gruppo erano infatti rimasti molto delusi quando a luglio del 2022, all’ultimo, il gruppo si era trovato costretto a cancellare il live inizialmente fissato a Bologna a causa delle avverse condizioni meteo. Per l’occasione, gli Iron Maiden saranno gli headliner del festival ‘Return of the gods’, all’interno del quale si inserirà per l’appunto l’unica tappa mondiale della loro attuale tournée ‘The Future past tour’. Qui tutto quello che è necessario sapere sul live.

La scaletta del tour 2023 degli Iron Maiden

Chi avrà la fortuna di partecipare all’evento in arrivo potrà riascoltare tutti i brani più celebri della band di Bruce Dickinson (voce), Dave Murray (chitarra), Adrian Smith (chitarra e cori), Janick Gers (chitarra), Steve Harris (basso) e Nicko McBrain (batteria). Tra gli altri, il gruppo dovrebbe presentare anche gli storici brani ‘Caught somewhere in time’, ‘Fear of the dark’ e le più recenti ‘The Writing on the wall’ e ‘Hell on earth’, entrambe estratte dal loro più recente disco ‘Senjutsu’, pubblicato nel 2021. Qui la scaletta che la band ha presentato in occasione del recente concerto tenutosi lo scorso 8 luglio alla The 02 Arena di Londra. - Stranger in a Strange Land - The Writing on the Wall - Days of Future Past - The Time Machine - The Prisoner - Death of the Celts - Can I Play With Madness - Heaven Can Wait - Alexander the Great - ((356 - 323 B.C)) - Fear of the Dark - Iron Maiden Bis - Hell on Earth - The Trooper - Wasted Years

Gli orari e le info utili

Attenzione perché nella stessa giornata, nel vicino Ippodromo La Maura, si terrà anche il concerto dei colleghi Arctic Monkeys: è dunque importante ricordare che l’ingresso corretto per i possessori del biglietto Gold Circle si trova in via Caprilli, mentre l’ingresso prato standard è situato in Via Diomede. Questi gli orari della giornata: - 14:00 – apertura cancelli - 16:00 – The Raven Age - 17:00 – Blind Channel - 18:00 – Epica - 19:15 – Stratovarius - 21:00 – Iron Maiden

Considerato l’alto numero di partecipanti ai live è consigliabile raggiungere l’Ippodromo con i mezzi pubblici: la fermata della metropolitana più vicina è quella di Lotto, sulla metro rossa/lilla. Per chi dovesse invece arrivare in auto è consigliabile prenotare il proprio parcheggio attraverso la piattaforma Park for fun, come riportato anche dal sito ufficiale del Milano Summer Festival: la prenotazione del parcheggio garantisce l’accesso all’area anche in presenza di ZTL attive.

I biglietti

Sul sito www.ticketone.it ci sono ancora limitate disponibilità di biglietti per la giornata di live in partenza nel pomeriggio, che si concluderà per l’appunto con l’esibizione degli Iron Maiden. Al momento risultano acquistabili soltanto biglietti prato standard al prezzo di 99 euro più diritti di prevendita.