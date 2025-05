Irama ai fan: scrivetemi lettere a penna

PonchiaCasella postale numero 144, via Cordusio, Milano. Si potrebbe ricominciare da lì. È da lì che vuole provare a riconnettersi con il mondo Irama, sparito dalla circolazione per disintossicarsi da una vita in cui si sentiva perso. Dopo mesi di silenzio il cantautore chiede ai suoi fan di scrivergli una lettera a quell’indirizzo (lo fa tramite social, pazienza, altro modo non c’è). Una lettera vera. Destinata a un viaggio lento, a una consegna probabile ma non certa. Anacronistico, rivoluzionario. Chi scrive lettere oggi? Chi ricorda la poesia del gesto, del dettaglio. Il foglio bianco, la penna, la busta. Poi la ricerca del francobollo, privilegio di un’intenzione non gratuita. La caccia al tesoro della buca, presidio archeologico della comunicazione. E l’attesa: il tempo della consegna, il rimbalzo imprevedibile della risposta. Sarà interessante capire come la prenderà la platea di ventenni per la quale scrivere significa mandare una mail, intasare la rete. A lui farlo a mano è servito. Dice che appuntare pensieri e parole lo ha aiutato a rintracciare un senso, a fare chiarezza e rallentare. Una lettera, ultima presunzione di immortalità. Dove sparisce quello che volevo dire io e resta solo quello che capisci tu. Sinceramente e per sempre.